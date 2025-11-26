台灣人超愛LINE！平均每天打開14次 重度用戶更狂22次

【記者趙筱文／台北報導】LINE在台灣的黏著度再次刷新想像。LINE台灣於「LINE BIZ CONVERGE 2025」年會公布尼爾森最新調查，指出15至65歲台灣民眾中，有高達93％在過去七天曾使用LINE，平均每天開啟14次，重度族群更飆到22次。

LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉表示，AI浪潮下消費行為全面改寫，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」三大策略，協助品牌在最貼近日常的入口處與用戶深度互動。年會同步宣布LINE Data Hub、LAP AI Agents與LINE MINI App平台升級，並與Google Cloud探索更深度整合，強化搜尋、生態串接與AI服務效率。

調查也發現，台灣消費者呈現「務實與享樂」雙軌需求：既追求CP值、折扣與高回饋，同時重視情感連結與生活小確幸，有72％認為小確幸很重要、59％偏好即時享樂。AI更快速融入日常決策，近八成認同LINE結合AI的方向，過半肯定AI客服24小時即時回覆，約五成認為AI能協助行程管理，成為「資訊整理員」與「決策助手」。

另外，官方帳號生態在台灣持續成長，目前全台已有340萬個LINE官方帳號，用戶平均加入約60個；零售電商、學校教育、媒體社群與餐飲為今年成長最快的領域。自媒體與個人品牌興起，也帶動大量專業人士與行政機關開設官方帳號，使LINE逐漸從通訊工具擴展為跨產業的生活服務基礎設施。

