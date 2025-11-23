台灣人越來越不健康？從肥胖到自律神經失調 5 大趨勢全面惡化

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌





根據台北美兆診所近 300 萬筆健檢數據的分析，台灣成人在過去十年間的肥胖率、脂肪肝盛行率、骨質疏鬆、幽門螺旋桿菌感染及自律神經失調等問題呈現上升趨勢。本文從流行病學角度，將這些數據與國際期刊的研究結果進行比較，探討台灣上班族健康問題在全球趨勢中的位置，並提出臨床與公共衛生的啟示。

一、肥胖與代謝異常

美兆數據顯示，2023 年台灣成人過重與肥胖率高達 74.7％，其中 30–39 歲男性肥胖率達 72％。相比之下，根據 OECD Health Statistics 2023，美國成人肥胖率約 42％（BMI ≥ 30），而日本僅約 4.5％〔1〕。這顯示台灣的肥胖率雖未達美國水平，但遠高於東亞鄰國，特別是在青壯年男性族群。

進一步觀察代謝異常，美兆數據指出血脂肪異常率為 29.4％、高血壓前期為 31.8％。這與全球代謝症候群盛行率約 20–25％ 的估計相近〔2〕，但台灣出現「肥胖率快速上升、代謝疾病年輕化」的現象，值得警惕。

二、脂肪肝：取代病毒肝炎的新國病

台灣脂肪肝盛行率已由 2015 年的 44.5％ 上升至 2023 年的 52.3％。這與全球非酒精性脂肪肝疾病（NAFLD）平均盛行率約 25–30％ 相比，顯示台灣幾乎是全球平均的 1.5–2 倍〔3〕。





國際研究顯示，NAFLD 盛行率在亞洲部分地區呈快速上升趨勢，中國 2022 年的數據已突破 29％〔4〕，而台灣的盛行率遠高於此，且出現年輕化趨勢，顯示台灣人飲食結構（高糖、高脂飲食）及久坐生活型態的影響更為劇烈。

三、女性骨質疏鬆與荷爾蒙變化

數據指出，60 歲以上女性有逾五成骨質密度過低，70 歲以上則達三分之二。對照 WHO 報告，全球絕經後女性骨質疏鬆盛行率約 18–30％〔5〕，台灣數字顯著偏高。





此外，逾四成女性有雌激素波動異常，顯示更年期相關問題在台灣來得更早、更嚴重。這與近年國際期刊報導的「更年期提前」趨勢一致〔6〕，顯示都市化與壓力可能扮演關鍵角色。

四、幽門螺旋桿菌與胃癌風險

美兆資料顯示，60 歲以上男性有三成以上感染幽門螺旋桿菌，女性則有較高的胃部萎縮病變風險。這與全球幽門螺旋桿菌感染率約 44％〔7〕 相比，台灣屬於中高盛行地區，符合東亞「胃癌高風險地帶」的流行病學特徵。





根據 IARC，幽門螺旋桿菌被列為胃癌的 I 類致癌因子〔8〕，因此台灣胃癌發生率逐年攀升，與此高度相關。

五、壓力型疾病與自律神經失調

台灣上班族的壓力問題也不容忽視。數據顯示，2023 年 交感神經異常偏低、慢性疲勞盛行率達 22.9％。這與國際上對「職場倦怠（burnout）」的研究相呼應。根據 Lancet Public Health (2021)，歐洲約 20–25％ 的上班族有慢性疲勞與壓力相關症狀〔9〕。台灣的比例與歐洲相當，但問題是「工時更長、壓力排解機制不足」，導致惡化風險更高。

結論

從國際比較來看，台灣上班族的健康挑戰具有以下特徵：

肥胖與代謝症候群高於東亞平均，且快速惡化。

脂肪肝盛行率全球偏高，幾乎是國際平均的兩倍。

女性骨質疏鬆嚴重，遠高於 WHO 全球報告的水準。

幽門螺旋桿菌感染持續偏高，與胃癌風險息息相關。

壓力型疾病比例與歐洲相當，但受工時文化影響更嚴峻。





這些現象提醒我們，台灣的上班族健康問題不僅是個人選擇，而是公共衛生與職場結構的議題。建議未來研究應結合長期追蹤世代研究（cohort study）與跨國比較研究，以制定更符合台灣族群的預防醫學政策。





