「台灣人越來越厭童？」他見禁止兒童餐廳暴增嚇壞 網曝1類人才是關鍵

不同餐廳都有著不同的規定，然而，近年來陸續有人發現，祭出禁止兒童用餐規定的店家，竟然變多了。近日有網友就分享自己觀察到的現象，直呼「台灣人越來越厭童」，引發熱議。

一名網友於《Threads》發文，表示自己住在南部，難得到市區逛街，結果赫然發現一堆店家的規定，不僅有禁止8歲以下兒童，甚至還有15歲以下的青少年。忍不住驚呼「我的天啊，台灣人越來越厭童。」看到這種狀況，他不禁直言，「這樣真的沒人敢生啦。」

此文一出，隨即引起討論。網友紛紛表示，「每一條規則背後都有一則故事」、「很簡單，當可惡至極的親子客，一次又一次地糟蹋店家，也沒什麼人會用力地公開為店家聲援，抨擊這些可惡的人。久了店家就是通通不做，簡單了事。不消費的客人最大，不缺客人的店家最大啦，各自安好」、「完全可以理解越來越多店家直接放棄接待親子客。如果每次都要花兩倍時間清潔，還要一邊安撫其他被打擾到的無辜客人，就算老闆不為自己考慮，也要為員工著想」。

至於為何會出現這種現象？很多人就點出關鍵在於家長，而非兒童，「不是『厭童』 ，是太多放牛吃草的父母吧」、「只能說沒品沒家教的家長越來越沒有底限」，有人還分享自己家很喜歡的早午餐店，默默抵制恐龍家長的行徑，原本會準備很可愛的動物木頭餐盤給兒童，但自從有一個小朋友一直拿木頭餐盤敲桌子，家長也不制止，還把盤子敲成兩半後，「那間餐廳從此以後，把所有兒童餐具都收起來，兒童餐椅都收起來。」

