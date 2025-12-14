台灣人跨年去哪玩？ 旅遊平台：國外衝日本、台東國旅黑馬

2025年進入尾聲，旅遊平台公布2026年跨年旅遊排行榜，國外旅遊前3名城市分別為東京、大阪、沖繩；而國旅方面，「台東」則成為最亮眼的黑馬，搜尋量成長近2.5倍。旅遊平台推測，除了山海景觀與慢活步調外，天后張惠妹將重返台東跨年晚會開唱，也可能是推升關注度的因素之一。

日本包前三名！ 跨年旅遊熱門城市國內台北奪冠

只剩下半個月就要邁入2026年，大家已經安排好要如何跨年了嗎？旅遊平台統計出2026年跨年旅遊熱門排行榜，以國外旅遊來看，第一名是東京，第二名大阪，第三名沖繩，前三名皆由日本城市包辦；接下來依序為首爾與香港，顯示旅客偏好短程快閃之旅。

旅遊平台指出，雖然台灣旅客仍傾向在都市跨年，但這回台東成為跨年黑馬，搜尋量成長近2.5倍，排名由第9名躍升至第4名。

2026跨年國內、國外熱門旅遊排行榜。圖／台視新聞製圖

跨年請一天假「可連休四天」 專家：國旅時間充分

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，2026年的元旦落在星期四，只要再請一天假，就能享有四天連假。國內旅遊時間相當充裕，若選擇國外旅遊，也可考慮日本沖繩。

無論是出門感受熱鬧氛圍，或是待在家好好放鬆，民眾各有規劃，也都是不錯的選擇。

