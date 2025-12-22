台灣人輕忽「張文隨機攻擊」？陳柏惟形容如「這件事」既視感！

論壇中心／綜合報導

上周五（19）日兇手張文在捷運北車及中山站縱火、發動大規模攻擊，最後造成4死、11傷的悲劇。不過從嫌犯犯案過程中的公開影片看到，當張文丟擲煙霧彈、手持長刀在公共場所走動時，仍有路人在旁走動，反應從容，也讓人擔心民眾是否太輕忽。對此，立法院榮譽顧問陳柏惟在《頭家來開講》節目上形容，「有如戰爭既視感」。

陳柏惟分析，嫌犯犯案的過程中讓我有種「台灣人面對戰爭的既視感」，看到由人投煙霧彈可能會以為是演戲、只要不去惹對方就沒事，甚至等到對方真的拿著武器衝過來，有些人是嚇傻了待在原地，有些人拿出手機來拍照，但也有很少數的勇者會撲上去阻止更大量的傷亡，如果其他民眾有預防這種事情的觀念，會做一些治療和止血，或是安撫現場民眾等等會更好。只是最後看到的是有「裝備保養不好，監視器壞掉，或是危機意識不足、不要去碰以免惹上麻煩等等」，在事後大家想了解真相時，開始有各種假訊息出現，這些其實都是戰爭的樣態。

不論是戰爭時或是遇到天災人禍，危急時刻如何應對，其實都是民眾需要學習的一課。

