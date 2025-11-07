台灣人這些特質 外國人一眼就認出 全場爆共鳴

日前有民眾在社群發文表示，去韓國玩被當地人認出是台灣人，對方直呼「台灣人有一種氣息」，一眼就能分辨。對此，一名網友也分享，前陣子去越南旅遊，店員用英文詢問他是不是台灣人，說台灣人有種「Taiwan vibe（台灣的氛圍）」，讓原PO充滿疑惑「到底是什麼呢？」話題引發熱烈討論，網友留言大讚，台灣人氣質柔和、有禮貌、行為謙和、表情真誠，整體特質讓人感到親切。

原PO日前在Threads發文表示，前幾個月去越南玩，和朋友逛街逛到一半，店員突然用英文問他們，「Are you from Taiwan?（你是從台灣來的嗎？）」店員直言，台灣人有種Taiwan vibe，和其他華人不太一樣。原PO好奇，「所謂的『台灣人vibe』，到底是什麼呢？」

話題掀起熱議，許多網友留言表示，「看過有人的外國老公這樣分辨，說台灣人是友善、和平的怪人」、「是溫柔卻有界線、理性又帶點人情味的平衡感。不像日韓那麼壓抑，也不像歐美那麼直接，是一種『溫度剛剛好』的自在。」

還有網友分析台灣人的特質，氣質柔和、有禮貌；穿著自然樸實，風格介於日韓之間但更放鬆；行為謙和，走路、排隊、互動都會禮讓；表情真誠自然，對新環境的好奇與欣賞會直接流露；整體「溫而不冷，明而不烈」，有光卻不刺眼，讓人感到親切。

不少人也分享在國外遇到的類似經歷，「我在馬爾地夫買紀念品，老闆直接用中文說：台灣人齁，幫你打折」、「外國人真的很會分，出國玩最常被問是不是台灣人」、「今年去釜山玩，在等炸雞的時候，店員也問我們是不是台灣人，他說看得出來。」

