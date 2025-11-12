台灣人進麵包店「必做1動作」曝光！91萬網友共鳴讚：是對麵包的尊重

生活中心／李紹宏報導

台灣麵包種類相當多，走進麵包店更是滿室生香，不過最近有美食網紅觀察，很多台灣人走進麵包店都要「空夾兩下」，並在Threads上秀出「親自示範影片」，引起超過91萬名網友共鳴，笑說「這聲音是給麵包聽的，看它們不知道下一個會是誰被選上的緊張模樣」！

網紅表示，台灣人進麵包店都要「先對空氣夾兩下」。（圖／翻攝自Threads @wei.cooks）

美食網紅「魏魏 Wei」在Threads上分享一段影片，只見他進去麵包店時，第一件事就是拿起夾子，並「對空氣快速夾兩下」，之後再進去選麵包。有趣的是，網紅魏魏在琳瑯滿目的麵包前，每看到新的口味，左手就會忍不住「夾一次」，並表示「台灣人走進麵包店一定要（做這個動作）」。

廣告 廣告

影片一出，讓網友笑翻，「這是在通知麵包：注意」、「只可以兩下！超過就不行了」、「請問影片還沒開始，就知道他要做什麼，是很正常的對吧？？」、「但店員聽到這個聲音很躁，想想一天聽上百遍」、「不空夾個兩下，都是對這間麵包店的不尊重」、「我不行了留言超好笑，笑十分鐘」。

影片一出，引發相當多網友共鳴。（圖／翻攝自Threads @wei.cooks）

此外，還有專業網友分析台灣人喜歡這樣做的原因，「按兩下從來不是為了自己開心，是為了讓麵包們緊張起來，讓他們有種「啊完蛋了！要被夾走了！」的氣氛。因為麵包一緊張起來，肉質會變得緊緻，咬起來會有嚼勁，流出的汗水，也會讓麵包咬起來更有味道更香甜」，讓其他網友笑稱實在太有創意。

有趣的是，影片中還親自釣出全聯小編回應，「必須要空夾兩下，跟麵包宣告我的光臨」，讓網友相當驚喜，「客人來嘍 麵包們上工嘍～（拿夾子能忍住不夾兩下的 都是狠人！）」、「怎麼現在腦中同時有空夾的聲音和福利熊的歌聲哈哈哈」。

更多三立新聞網報導

又在嘴砲？才嗆「被民進黨害死」 館長便當店宣布復活：氣死你們！

日本80歲獵人「單挑惡熊」 1槍讓牠歸西！網朝聖跪了：根本活傳奇

台灣之光！全球醫療保健勇奪第一名 狠甩7強國：連美國也輸了

一早睡醒「普發1萬全沒了」！他揭原因喊太慘 14萬網友朝聖驚呆

