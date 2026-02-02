台灣人遊北海道放鳥日本司機 身分被挖疑高雄便當店老闆

台灣旅客在日本北海道預約接機服務卻無故爽約，甚至將司機封鎖，導致司機在新千歲機場白等2小時，引發網友熱議。有網紅「四叉貓」甚至留言，疑似查出該名旅客的真實身分，指控對方是高雄一間便當店的經營者，讓網友群情激憤，痛批行為不誠信，丟臉到國外。

台灣旅客預約北海道機場接機卻爽約，日本司機在機場白等2小時，事件曝光引發網友熱議 。（示意圖／pexels）

一名在日本經營包車服務的網友，2月1日在社群平台Threads上發文，表示一名台灣旅客預訂了北海道新千歲機場的接機服務，但司機在機場等候了2小時，始終不見對方現身。該網友表示，事後聯繫該旅客，卻發現自己已被封鎖，無法進一步溝通。由於日本向來重視信譽與守約精神，包車公司仍支付了司機的全額費用，並強調若旅客臨時取消行程，只要事先告知，公司完全可以接受。

該網友還公開了部分LINE對話截圖，顯示他在確認班機資訊後，曾將司機與客人加入接機群組，司機也多次於群組中提醒旅客取完行李後通知，但始終未收到回應。直到司機苦等2小時後，才發現自己被對方封鎖。這起事件隨即在網路上引發熱議，不少網友對該名台灣旅客的行為表示不滿，認為其行徑損害了台灣人的國際形象。

網紅「四叉貓」看到相關貼文後，留言表示該名旅客疑似是高雄市一間便當店的經營者，並指出對方在事件曝光後，迅速更改了LINE與社群媒體的頭像，似乎試圖規避追查。網友紛紛留言，「對不起，這位台灣人太丟臉了。在高雄的能否去店家提醒他一下，把錢給付了吧」、「感覺上他是擔心沒趕上較爲便宜的巴士，所以預定了接機當備胎」、「好扯喔，做生意不是最講誠信嗎」、「自己做生意還這麼不懂誠信，台灣人的臉給丟到日本去了，把該給的錢給付了吧」。

疑似身分曝光，目前該間便當店名稱被網友改名，也遭網友評一星、兩星負評，更有人在Google評論寫下，「老闆，日本叫車不坐也是要付錢阿，別丟臉了。」便當店臉書粉專也被留言，「老闆燒肉飯訂了no show 需要付錢嗎」、「希望你還有僅存一點羞恥心能連絡對方把車錢付了，司機在機場等了你們兩個小時聯絡不上你才發現被你封鎖了，將心比心好嗎？接機服務不是讓你拿來當搭不上JR的備案，搭上了就鴿了人家的！」、「如果你家的便當被人訂購後惡意遺棄，不付錢不接電話，請問作何感想？」、「台日友好不是這樣子給人糟蹋的欸」、「我想訂便當，要不要去取我再看看」。

便當店Google評價湧入評論 。（圖／翻攝畫面）

