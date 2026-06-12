台灣人遊日本阿蘇火山遇難 警方將吊起事故機

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（中央社東京12日綜合外電報導）2名台灣遊客今年1月搭乘觀光直升機遊日本熊本縣阿蘇地區時墜機並喪生，機體殘骸目前位在阿蘇中岳火山口內。熊本縣警方今天表示，警方將吊起機上3人與事故機。

「熊本日日新聞」與熊本朝日放送報導，現場作業將委託熊本縣外的業者執行，而業者具有使用無人重型機具在高處與陡坡施工的經驗，屆時將使用無人重型機械，並以遠端操作的方式進行，所以不會有人員進入火山口內。

這起事故發生後，阿蘇山公園道路已被封閉。

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為了吊掛事故機殘骸，日本阿蘇火山防災會議協議會宣布，今天已經批准吊掛業者進入火山口周邊，期間為6月15日到7月31日。

這架直升機1月20日於飛行途中失聯。嚴重受損的機體當天傍晚在阿蘇中岳火山口內、距火山口邊緣約50公尺下方的斜坡被尋獲，這起事故造成機上2名台灣觀光客與1名日籍駕駛喪生。

受到這起事故影響，相關火山觀光行程暫停，相關單位過去一段時間持續評估使用無人重型機具等方式吊起事故機。

熊本縣警方與阿蘇廣域消防本部曾於2月嘗試派人進入火山口救援，但最終放棄。而日本政府環境省今年4月也要求直升機營運公司「匠航空」移除事故機。

當地警消今年2月曾利用無人機，確認疑為機上3人的身影，經判斷生還可能性極低。由於人員實地救援的風險極高，在取得家屬諒解後，計劃研議透過機械吊掛回收。（編譯：楊惟敬）1150612