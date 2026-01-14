台灣人遊羅浮宮變更貴 非歐盟門票大漲45%

▲法國羅浮宮（Louvre）將自本週三（14日）開始，正式實施「雙重票價」制度。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 去年10月發生震驚全球偷竊案件的法國羅浮宮（Louvre）將自本週三（14日）開始，正式實施「雙重票價」制度，包括台灣人在內的非歐盟國家訪客，將支付比過去多將近一半的費用才能入場，不過部分人士仍能免費入場。

綜合美聯社等外媒報導，在貝聿銘設計的玻璃金字塔下排起長龍，早已和《蒙娜麗莎》本身一樣，成為羅浮宮體驗的一部分。如今羅浮宮正為這趟「朝聖之旅」提高門票價格，以因應在罷工、人潮過度擁擠，以及10月發生的法國王冠珠寶失竊案後，籌措整修與安全經費的壓力。羅浮宮於12日再度因員工罷工而被迫關閉。

廣告 廣告

自本週三起，羅浮宮將實施「雙重票價」制度，大多數非歐盟遊客的入場費將從原本的22歐元（約台幣809元）漲為32歐元（約台幣1178元），漲幅達45%。

此舉主要影響來自多數非歐盟國家的遊客，包括美國遊客。美國遊客通常是羅浮宮外籍遊客中佔比最高的一群。法國工會對此表示反對，認為這損害了博物館的普世使命。

部分族群仍享有免費入場

羅浮宮表示，根據新的票價結構，凡不具備歐盟國家或冰島、列支敦士登及挪威公民或居民身份的訪客，均須支付較高的票價。

多年來，沉重的遊客人數、老舊的基礎設施、周期性罷工以及日益增長的維安與維護成本，讓這座博物館不堪重負。這些挑戰在法國各大博物館中十分常見。

法國總工會（CGT）文化工會譴責差別定價制度，指出此舉將文化近用變成「商業商品」，並造成國家文化遺產的取得不平等。

羅浮宮也指出，部分族群仍可免費入場，包括18歲以下的訪客，以及部分居住於歐洲國家的年輕居民。

羅浮宮上一次調漲票價是在2024年1月，當時標準門票由17歐元提高至22歐元。

世紀劫案帶來的變局

早在10月19日羅浮宮發生法國王冠珠寶失竊案之前，法國博物館界就已在討論是否對歐洲以外的旅客調高收費。遭劫珠寶經調查人員估價約8800萬歐元。

這場發生在光天化日之下、短短幾分鐘內完成的搶案，加劇了外界對國寶保護不力的批評。這也擴大了關於文化機構應如何支付升級費用，以及訪客是否應分擔更多成本的辯論。雖然羅浮宮並未說明票價調整與劫案直接掛鉤。

與歐洲其他景點相比，羅馬競技場（含古羅馬廣場與帕拉蒂尼山）的門票為18歐元，雅典衛城的成人票價則為30歐元。

罷工潮持續：老舊王宮的轉型陣痛

羅浮宮多次被迫在公眾面前應對其內部壓力。

今年6月時，展廳管理員、售票人員與保全人員發動突襲式罷工，導致博物館延後開館，數以千計的遊客被迫滯留在金字塔下。員工表示羅浮宮已在「大眾觀光」壓力下崩潰，理由是人潮難以管理、長期人手不足以及工作環境惡化。

到了 12 月，工會表示劫案與建築狀況已將長期的積怨演變成一場全國性的反思。羅浮宮員工投票決定繼續罷工，直到這座歷史悠久的前皇宮發生實質性的改變為止。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

羅浮宮失竊找來型男偵探幫破案？神秘軟呢帽男爆紅 真實身分曝

羅浮宮世紀竊案大追捕！檢方再控2新嫌犯涉案 珠寶仍下落不明

羅浮宮搶案7嫌落網「2人已認罪」珠寶下落不明 皇冠被壓扁