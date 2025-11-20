台灣人遭中國通緝出國安全？邱垂正：政治犯不遣返、但中國友好國家風險高，幫中國檢舉台灣人違反國安法

台灣民眾遭中國立案調查範圍擴大，陸委會主委邱垂正接受黃暐瀚訪問透露，受鎮壓對象不只3人（立委沈伯洋、網紅「八炯」和「閩南狼」），包括資通電軍、網紅藝人、檢察官都在名單上。邱垂正強調，中國對台完全沒有司法管轄權，國人在台安全無虞，政府已建立通報機制提供協助。但他也提醒，出國需注意風險，國際間雖有政治犯不遣返原則，前往與中國友好國家仍需謹慎。邱垂正嚴正呼籲，切勿配合中國檢舉、跟監國人，否則將違反國安法。

中國AI應用恐竊個資 23萬台商須注意

邱垂正表示，陸委會與國安單位透過15項評鑑指標檢測發現，「生成式AI語言模型」，包含DeepSeek、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等中國AI應用程式，普遍存在過度收集使用者位置、通訊錄等個資問題，並強迫使用者同意不合理隱私條款，將數據傳送至中國伺服器。

「依照中國的國家情報法、網路安全法、數據安全法等規定，這些資料都可能被中國特定機關運用。」邱垂正提醒，目前在中國大陸工作的23萬台灣民眾，使用這類應用程式時要注意公司與個人資訊、營業秘密外流風險。

他也指出，這些AI語言模型以中國資料為主，生成內容往往出現中共官宣或歷史偏差資訊，傳遞親中立場，民眾使用時應多方比對核實，避免被誤導。

國台辦臉書早在2016年就開過 4年後神秘關閉

針對國台辦近期開設臉書帳號，邱垂正透露，「國台辦其實在2016年就曾開設臉書，但在2020年就關閉了。」當時並未像現在敲鑼打鼓宣傳，經營方式也較為低調。

對於國台辦重啟臉書，邱垂正表示正向看待，「他們能夠走出資訊舒適圈，到自由開放社會與民眾溝通，我們樂見其成。」但他也提醒，臉書私訊功能可能成為統戰管道，若有人利用此功能檢舉國人，將違反國家安全法。

至於陸委會是否考慮在微博開設帳號？邱垂正表示，希望能將台灣真實民情展現給對岸民眾瞭解，曾經海基會考慮要去開微博，但申請上必須自我矮化（中國、台灣），以及有言論管制。

不只3人遭立案！資通電軍、網紅都在名單上

近期多位台灣民眾包含立委沈伯洋、網紅「八炯」和「閩南狼」遭中國立案調查或通緝，邱垂正強調，「中國對台灣完全沒有司法管轄權，中國法律在台灣完全沒有拘束力，政府會全力保護國人安全，請國人放心。」

他透露，遭中國鎮壓的對象不只媒體報導的3位，還包括資通電軍、網紅藝人、檢察官等，「我們都非常關注，已建立各種機制來協助。」

邱垂正呼籲，全國上下不分公私部門，對被列為懲獨22條對象的人，不應有任何歧視性做法或限制措施，「千萬不要配合中國，成為他們的在地協力者，這違反國家安全法，罪責很大。」

被中國通緝會被引渡嗎？邱垂正：政治犯不遣返 但去中國友好國家風險高

對於國人擔心出國是否有風險，邱垂正說明，國際間有「政治犯、良心犯不遣返」原則，以及「雙重犯罪原則」才會遣返的慣例。一般自由民主或重視人權的國家，都會遵守這些原則。

不過他也提醒，前往與中國關係較好的國家，風險可能較高。根據美國自由之家統計，2014年到2022年間，中國在海外實施跨國鎮壓案例達250起，包括監視、騷擾、威脅、濫用紅色通緝，甚至綁架。此外，西班牙人權組織「保衛衛士」也揭露中國在世界各國設有海外警察站。

「在台灣是安全的，到海外要注意，但不用過度緊張。」邱垂正表示，政府會與友邦國家合作，共同反制中國的跨境鎮壓。

陸配不能選公職？邱垂正詳解國籍法：非針對性規定，阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥也不能

針對花蓮村長鄧萬華因無法提出放棄中國國籍證明而被取消資格，以及民眾黨立委李旻蔚即將遞補引發的陸配參政權爭議，邱垂正詳細說明相關法規。

他表示，根據兩岸條例第21條，陸配在台設籍滿10年即可登記為公職候選人。若是應考試服公職，公務人員任用法第28條第二項有排除條款，可擔任非機敏性工作。但民選公職適用國籍法第20條，規定「取得外國國籍者不得擔任公職」。

根據國籍法第20條明確規定：「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。」這項規定適用於所有中華民國國民，並非針對特定族群。過去曾有立法委員因持有美國籍而被發現後失去公職身份，顯示這項規定一視同仁。

「這不是針對陸配，阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等國家也不允許國民放棄國籍。」邱垂正強調，這些國家的僑民回台灣，同樣無法擔任民選公職，「除非在就職前一年內放棄外國國籍，否則到職後一年內若未完成，就會失去公職。」

對於目前在台的36.7萬陸配，邱垂正表示陸委會與海基會長期關懷協助，希望他們能安居樂業、遵守法律，成為台灣大家庭的一份子。陸委會同仁也多次前往鄧村長家中探訪協助。

雙城論壇傳12月舉行 北市府尚未提案

對於台北上海雙城論壇，邱垂正表示政府支持「合情、合規、對等、尊嚴，不預設政治前提」的兩岸交流，認為城市交流應聚焦市政本質，不涉及中央權責或呼應統戰宣傳。

「目前台北市政府尚未提出今年12月的專案申請，如果提出來，我們會依規定審查，提供必要協助。」邱垂正透露，相關MOU已修改完成，若內容與9月申請時相同，將以最快速度同意。

一國兩區論述引爭議 陸委會反問：中華民國在哪裡？

針對國民黨副主席蕭旭岑提出「一國兩區」符合憲法規定的說法，邱垂正表示，陸委會立場是「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實與台海現狀。」

對於個別政黨的兩岸路線，邱垂正不直接評論，但提醒，「太簡化的說法會有爭議，就像九二共識一樣。我們要問，中華民國在哪裡？我們的主權在哪裡？有沒有主權的空間？」

他強調，根據陸委會長期民調，台灣民眾主張廣義維持現狀的比例長期穩定在八成以上，政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，秉持「四個堅持」，維持現狀、不卑不亢，捍衛台海和平穩定。