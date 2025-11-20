台灣人遭中國通緝出國安全？邱垂正：政治犯不遣返、但中國友好國家風險高，幫中國檢舉台灣人違反國安法
陸配不能選公職？邱垂正詳解國籍法：非針對性規定，阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等國不能放棄國籍也不能擔任公職
台灣民眾遭中國立案調查範圍擴大，陸委會主委邱垂正接受黃暐瀚訪問透露，受鎮壓對象不只3人（立委沈伯洋、網紅「八炯」和「閩南狼」），包括資通電軍、網紅藝人、檢察官都在名單上。邱垂正強調，中國對台完全沒有司法管轄權，國人在台安全無虞，政府已建立通報機制提供協助。但他也提醒，出國需注意風險，國際間雖有政治犯不遣返原則，前往與中國友好國家仍需謹慎。邱垂正嚴正呼籲，切勿配合中國檢舉、跟監國人，否則將違反國安法。
中國AI應用恐竊個資 23萬台商須注意
邱垂正表示，陸委會與國安單位透過15項評鑑指標檢測發現，「生成式AI語言模型」，包含DeepSeek、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等中國AI應用程式，普遍存在過度收集使用者位置、通訊錄等個資問題，並強迫使用者同意不合理隱私條款，將數據傳送至中國伺服器。
「依照中國的國家情報法、網路安全法、數據安全法等規定，這些資料都可能被中國特定機關運用。」邱垂正提醒，目前在中國大陸工作的23萬台灣民眾，使用這類應用程式時要注意公司與個人資訊、營業秘密外流風險。
他也指出，這些AI語言模型以中國資料為主，生成內容往往出現中共官宣或歷史偏差資訊，傳遞親中立場，民眾使用時應多方比對核實，避免被誤導。
國台辦臉書早在2016年就開過 4年後神秘關閉
針對國台辦近期開設臉書帳號，邱垂正透露，「國台辦其實在2016年就曾開設臉書，但在2020年就關閉了。」當時並未像現在敲鑼打鼓宣傳，經營方式也較為低調。
對於國台辦重啟臉書，邱垂正表示正向看待，「他們能夠走出資訊舒適圈，到自由開放社會與民眾溝通，我們樂見其成。」但他也提醒，臉書私訊功能可能成為統戰管道，若有人利用此功能檢舉國人，將違反國家安全法。
至於陸委會是否考慮在微博開設帳號？邱垂正表示，希望能將台灣真實民情展現給對岸民眾瞭解，曾經海基會考慮要去開微博，但申請上必須自我矮化（中國、台灣），以及有言論管制。
不只3人遭立案！資通電軍、網紅都在名單上
近期多位台灣民眾包含立委沈伯洋、網紅「八炯」和「閩南狼」遭中國立案調查或通緝，邱垂正強調，「中國對台灣完全沒有司法管轄權，中國法律在台灣完全沒有拘束力，政府會全力保護國人安全，請國人放心。」
他透露，遭中國鎮壓的對象不只媒體報導的3位，還包括資通電軍、網紅藝人、檢察官等，「我們都非常關注，已建立各種機制來協助。」
邱垂正呼籲，全國上下不分公私部門，對被列為懲獨22條對象的人，不應有任何歧視性做法或限制措施，「千萬不要配合中國，成為他們的在地協力者，這違反國家安全法，罪責很大。」
被中國通緝會被引渡嗎？邱垂正：政治犯不遣返 但去中國友好國家風險高
對於國人擔心出國是否有風險，邱垂正說明，國際間有「政治犯、良心犯不遣返」原則，以及「雙重犯罪原則」才會遣返的慣例。一般自由民主或重視人權的國家，都會遵守這些原則。
不過他也提醒，前往與中國關係較好的國家，風險可能較高。根據美國自由之家統計，2014年到2022年間，中國在海外實施跨國鎮壓案例達250起，包括監視、騷擾、威脅、濫用紅色通緝，甚至綁架。此外，西班牙人權組織「保衛衛士」也揭露中國在世界各國設有海外警察站。
「在台灣是安全的，到海外要注意，但不用過度緊張。」邱垂正表示，政府會與友邦國家合作，共同反制中國的跨境鎮壓。
陸配不能選公職？邱垂正詳解國籍法：非針對性規定，阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥也不能
針對花蓮村長鄧萬華因無法提出放棄中國國籍證明而被取消資格，以及民眾黨立委李旻蔚即將遞補引發的陸配參政權爭議，邱垂正詳細說明相關法規。
他表示，根據兩岸條例第21條，陸配在台設籍滿10年即可登記為公職候選人。若是應考試服公職，公務人員任用法第28條第二項有排除條款，可擔任非機敏性工作。但民選公職適用國籍法第20條，規定「取得外國國籍者不得擔任公職」。
根據國籍法第20條明確規定：「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。」這項規定適用於所有中華民國國民，並非針對特定族群。過去曾有立法委員因持有美國籍而被發現後失去公職身份，顯示這項規定一視同仁。
「這不是針對陸配，阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等國家也不允許國民放棄國籍。」邱垂正強調，這些國家的僑民回台灣，同樣無法擔任民選公職，「除非在就職前一年內放棄外國國籍，否則到職後一年內若未完成，就會失去公職。」
對於目前在台的36.7萬陸配，邱垂正表示陸委會與海基會長期關懷協助，希望他們能安居樂業、遵守法律，成為台灣大家庭的一份子。陸委會同仁也多次前往鄧村長家中探訪協助。
雙城論壇傳12月舉行 北市府尚未提案
對於台北上海雙城論壇，邱垂正表示政府支持「合情、合規、對等、尊嚴，不預設政治前提」的兩岸交流，認為城市交流應聚焦市政本質，不涉及中央權責或呼應統戰宣傳。
「目前台北市政府尚未提出今年12月的專案申請，如果提出來，我們會依規定審查，提供必要協助。」邱垂正透露，相關MOU已修改完成，若內容與9月申請時相同，將以最快速度同意。
一國兩區論述引爭議 陸委會反問：中華民國在哪裡？
針對國民黨副主席蕭旭岑提出「一國兩區」符合憲法規定的說法，邱垂正表示，陸委會立場是「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實與台海現狀。」
對於個別政黨的兩岸路線，邱垂正不直接評論，但提醒，「太簡化的說法會有爭議，就像九二共識一樣。我們要問，中華民國在哪裡？我們的主權在哪裡？有沒有主權的空間？」
他強調，根據陸委會長期民調，台灣民眾主張廣義維持現狀的比例長期穩定在八成以上，政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，秉持「四個堅持」，維持現狀、不卑不亢，捍衛台海和平穩定。
其他人也在看
喊話國民黨別連三錯！陳其邁：我支持政院版財劃法
高雄市長陳其邁今（20）日喊話國民黨，針對財劃法修法別「一錯再錯連三」錯，他重申高雄立場，統籌款、一般與計畫型補助總和不能少於去年，也表態支持政院版財劃法。陳其邁說，財劃法兩次修法結果，導致高雄市是全台灣22縣市裡、補助增加最少的縣市，對高雄非常不公平。自由時報 ・ 33 分鐘前
時代下的意外結晶！台灣獨創「豆棗」紅到日本 他讚該申請非物質文化遺產
味道鹹甜又有嚼勁的「豆棗」，是台灣人吃稀飯必備的配料。網紅菜販廖炯程近日發文分享豆棗好吃的祕訣，並透露豆棗其實由台灣人獨創，是日治時期下的創意結晶，在他看來，豆棗根本可以拿去申請非物質文化遺了。鏡週刊Mirror Media ・ 31 分鐘前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
4天蒸發1,323點不要怕！邪惡第5波還沒到！ 老手：「2指標達陣」啟動大行情
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI泡沫疑慮漸增、降息預期減弱的狀況下，台股近日跟著美股摔了又摔，近4個交易日蒸發1,323點，失守27,000點大關，昨（19）...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5
日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。太報 ・ 20 小時前
玻璃股一度狂飆 9% 贏大盤！台玻漲停又打開 專家急喊冷靜
輝達財報大爆發，AI 概念全面齊揚，其中最亮眼的焦點落在玻璃族群，台玻（1802）持續受惠高階玻纖布需求強勁，今（20）日盤中一度漲逾9%亮燈漲停，最高觸及34.25 元，並爆逾13萬張大量，分析師提醒，股價開高易引出獲利賣壓，短線不宜追高，但中期仍具備題材續航力。Yahoo奇摩股市 ・ 16 分鐘前
藍白合支持度全面輾壓？他曝2028綠只剩一招
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日舉行高峰會，兩人在會中稱有諸多共識，另外也提到，兩黨智庫對接，且最晚明年3月，就要談定2026年大選協調提名機制。作家「漂浪島嶼」說，...今日新聞NOWNEWS ・ 30 分鐘前
鼓吹「檢舉台獨」 國台辦宣稱收上萬封舉報
（中央社記者李雅雯台北19日電）中共鼓吹「檢舉台獨」，提供檢舉信箱廣徵線索，中國大陸國台辦今天宣稱「收到上萬封舉報郵件」。陸委會先前多次強調，中共對台沒有管轄權，這些手段意在分化、威嚇台灣。中央社 ・ 22 小時前
日方拒收回「台灣有事」言論 日中外交官過招不歡而散
日中關係急速惡化，共軍在黃海實彈射擊從3天延長到8天，大陸外交部再罵日本首相高市早苗，要求「給中國人一個明確交代」。美國智庫學者分析，高市早苗只是將前首相安倍晉三已知的事實，公開講得更明白，根本原因是北京過去幾年，升高對台武力脅迫。TVBS新聞網 ・ 1 天前
卓榮泰親上記者會說明政院版財劃法【直播】
行政院會今天討論、通過院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰將出席行政院院會後記者會，親上火線說明修正重點。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 分鐘前
COP30高階會議6友邦為我執言 巴拉圭以「國家聲明」相挺
聯合國氣候變化綱要公約第30屆締約方大會（UNFCCC COP30）11月10日至21日在巴西貝倫舉行，並於17日及18日舉行高階會議（High Level Segment）。外交部指出，今年COP30高階會議共有6個友邦為我執言，巴拉圭也以「國家聲明」（National Statement）書面方自由時報 ・ 46 分鐘前
國台辦稱「台獨舉報信」絡繹不絕 陸委會：中國對台灣沒有管轄權
中國國台辦今天（19日）舉行例行記者會，被問到今年3月推出「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」成效如何？發言人朱鳳蓮表示「有關舉報線索絡繹不絕，已經收到上萬封舉報郵件」。針對這番發言，陸委會強硬反擊：「中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。」鏡新聞 ・ 14 小時前
台北市長人選網路投票最新結果曝光! 他遙遙領先 第二、三名數據超接近
[Newtalk新聞] 《壹蘋新聞網》目前正在進行〈2026台北市長，你支持誰？〉網路投票活動，將於明日（20）15:00 截止，目前有約 1,1555 人參與投票。截至今日下午的結果，蔣萬安以 52.2% 的支持率遙遙領先，大幅超越第二名王世堅的 16.1% 和第三名苗博雅的 14.6%。 《壹蘋新聞網》舉辦的〈2026台北市長，你支持誰？〉網路投票活動。圖：翻攝自壹蘋新聞網 即將於明年到來的九合一選舉中，台北市長的人選近期引發不小關注，目前防衛韌性委員會委員吳怡農已遞交意願書，對上尋求連任的現任市長蔣萬安，另外王世堅、苗博雅等也是常被提及的熱門人選，立法委員沈伯洋亦頗受期待。 以此投票來說，蔣萬安的優勢相當明顯，第二、三名十分接近，呈現纏鬥的狀態，低於 10% 的沈伯洋與吳怡農則並不樂觀，但這仍非最終結果。對於參選的意願，王世堅在《下班瀚你聊》節目中表示不敢說要參選，即便黨內有此意，仍會和黨中央懇切表達有更適合的人選，並表示蔣萬安「95% 以上鐵定連任成功」。 據《今日新聞》報導，苗博雅認為若有人提到他的名字，能讓藍綠感受到，應該要有更好的人選提供市民選擇，沈伯洋則表示「戰士沒有選新頭殼 ・ 20 小時前
天氣變冷最危險！呼吸道病毒升溫 疾管署急籲：流感、新冠疫苗一定要打
【健康醫療網／記者陳靖安報導】疾病管制署表示，近期氣溫下降，呼吸道病毒更為活躍，依監測資料顯示，新冠病毒持續活躍於社區，仍有重症及死亡病例發生，自今年10月1日新冠疫苗開打以來，新增病例未接種新冠疫苗者占96.3%，疾病威脅不可輕忽。 近期氣溫變化大 呼吸道病毒可能伺機而動 依據疾管署資料顯示，截至11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種7,461人次。但近期氣溫變化明顯，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。 接種疫苗才能早一步防堵病毒 長輩與慢性病患更不可不防 疾管署指出，如因受鳳凰颱風影響延後接種的公費對象，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群，請儘速安排前往接種，及早獲得保護。因疫苗接種約需2週的時間才能獲得足夠保護力，提醒符合資格且尚未接種的民眾，儘速完健康醫療網 ・ 28 分鐘前
推「青年好成家3方案」倡租金減免 林俊憲：孩子越多租金越少
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 日前已完成民進黨台南市長初選登記的立法委員林俊憲今（20）日表示，一個安全、負擔得起的家，是年輕人踏入婚姻與育兒的第一步。他提出「青年好成家3方案」，鎖定台南青年、婚育中的家庭與準父母，主打千戶婚育宅、社宅租金減免、育兒安全措施補助加碼3大政策，強調要把台南打造為「青年最願意留下打拼，成家立業的城市」。 林俊憲指出，...匯流新聞網 ・ 46 分鐘前
生病後突頓悟「賣房改租屋」 他大賺2000萬喊放定存：爽住不用錢
在高房價時代，許多人拚命買房，辛苦背負20至30年房貸，回過頭卻發現一輩子都被房貸綁死。一名網友近日分享自身經驗表示，直到生病住院後才真正看清人生優先順序，最後決定賣掉持有15年的房子，大賺2000萬元，並改以每月2萬5000元租屋生活，「輕鬆過日子」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
Altius-600M無人機不只能裝在拖車上 無人機、直升機、甲車也可搭載
國防部昨首度發布對美採購的Altius-600M攻擊型無人機試射情形，從軍方發布影像可見，國軍將Altius-600M無人機，採雙聯裝方式架設於兩輪拖車之上。事實上，用於反制裝甲車輛的Altius-600M，還可裝設於悍馬車等軍用車輛頂部，或者供直升機、無人機搭載，可說是「一彈多用」的典範。自由時報 ・ 33 分鐘前
會面巴拉圭總統貝尼亞 江啟臣感謝始終堅定挺台
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 立法院副院長江啟臣率跨黨派出訪美國、巴拉圭，代表團19日拜會巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña），江啟臣表示，由衷感謝貝尼亞總統在國際上始終表達堅定的挺台立場。貝尼亞則強調，兩國關係奠基於共同價值的選擇。 貝尼亞總統向訪團分享了巴拉圭的歷史與外交政策，提及巴拉圭和台灣有著相似的處境，面臨各式困難挑戰，因此更...匯流新聞網 ・ 34 分鐘前
國軍上將調動有譜 傳劉任遠接軍政副部長丶黃志偉升空軍司令
國軍上將階級高階首長傳出異動，軍政界今天傳出訊息指出，擔任國防部軍政副部長多年的柏鴻輝，將另有任用，規劃由總統府戰略顧問劉任遠上將接任軍政副部長，國防大學校長劉志斌上將屆退，擬由空軍司令鄭榮豐上將接任校長職務，並由副總長兼執行官黃志偉上將升任空軍司令。自由時報 ・ 42 分鐘前
中常委何鷹鷺喊統一遭藍營停職 鄭麗文反應曝光
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨中常委、中配何鷹鷺，近期在抖音拍影片，不僅穿上毛澤東衣服，還公然宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，國民黨中央考紀會日前祭出停止黨職處分，也讓外界質疑黨中央要大止血。對此，鄭麗文今（20）日上午出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座-蔣中正日記讀後心得」前，被堵訪問到關於此事的想法時，她的反應也曝光了！鄭麗文昨日與民眾黨主席黃國昌舉拜「鄭黃會」，希望藍白2026年選舉能攜手合作，受到外界關注。不過，現在各界更關注，黨員何鷹鷺因穿毛衣宣揚統一，日前遭停止黨職的事情，以及有關昨天「鄭黃會」的後續。鄭麗文（左）參加「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座-蔣中正日記讀後心得」。（圖／民視新聞）因此，鄭麗文今日上午前往台大校友會館，要參加「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座-蔣中正日記讀後心得」前，記者們便上前堵訪問，「主席，昨天藍白會氣氛融洽，什麼時候會見前主席柯文哲？」、「怎麼看財劃法要舉債5,600億？」、「怎麼看中常委何鷹鷺喊統一被革職？」等問題時，鄭麗文皆未回應，直接搭上電梯參加活動，相關畫面也曝光。原文出處：快新聞／中常委何鷹鷺喊統一遭藍營停職 鄭麗文反應曝光 更多民視新聞報導又來！中國派22機艦擾台 13架次逾越海峽中線中國聯合戰備警巡！海巡救援失火中船 管碧玲：要不去救我做不到移民署追中國身分證？傳可提供民眾「上網自行查詢」 陸委會說話了民視影音 ・ 43 分鐘前