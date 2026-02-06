台灣人都出國了？ 遊樂園晚餐吃到飽 兩組人意外包場

網友表示，平日到麗寶樂園玩、住宿，沒想到晚餐時段總共只有2組客人，員工的人數還比較多。（圖／台中市觀旅局提供）

台灣人不愛國旅，今年過年各地訂房率都很慘，大多靠著初二回娘家人潮做生意，而在春節到來之前，近日有民眾到台中的麗寶樂園遊玩，晚間到飯店享用吃到飽餐點時，才發現整間餐廳竟然只有2組客人，出現餐廳員工比客人還要多的景象，感嘆「完全沒有人，大家都去哪裡了？希望飯店吃到飽可以撐下去」。

一名網友近日在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」表示，本周一到台中麗寶樂園玩，當天住在園區裡面的麗寶福容大飯店，晚間全家依照時間前往吃到飽餐廳吃飯，結果發現連同自家人在內，總共只有2組客人，且另一組客人很早就走了，形同他們家把整個吃到飽餐廳包場的詭異景象。

原PO指出，因為是平日出遊的關係，不只樂園裡面的客人很少，用餐人數也更少，旅遊體驗其實非常不錯，但也擔心說，光是餐廳的員工數量，就比他們家的人還要多了，不知道飯店是否能順利撐下去。

其他網友則說「是不是冬天的關係，像馬拉灣現在也在休園」、「今天在寒沐酒店吃早餐，大概也只有10組客人」、「其實我覺得樓下粵式比較好吃，是不是客人都在另一間餐廳」、「可能都出國去了吧」、「福容應該撐得住吧，暑假雙人房客滿呀」、「我出國，同事也帶小孩出國，只能說國旅真的太貴了」、「現在跟朋友聊天，都是直接問有沒有安排出國，沒人在問有沒有去台灣哪裡走走了」。

