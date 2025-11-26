台灣人阿布達比「突被警帶走」失聯3天！外交部回應了

政治中心／倪譽瑋報導

一對台灣夫妻，11月時到土耳其伊斯坦堡參加當地旅行社為期16天的中東之旅，但在抵達阿布達比機場轉機時，丈夫突然被警察帶走，至今3天音訊全無，家屬發文尋求大家幫忙，引起熱烈關注。今（26）日外交部做出初步回應，表示已連繫阿布達比警方，目前駐處正與警方進一步釐清案情，以提供當事人後續的協助。

日前網友發文求助，父母於11月23日晚間搭乘凌晨從桃機起飛的航班，到阿布達比後準備登機前往伊斯坦堡，未料卻在阿布達比機場發生意外，陳姓爸爸因不明原因被警察帶走，到現在都沒有任何消息；楊姓媽媽事後向機場人員尋求協助，但都得到不清楚狀況的回應，最後只能先自行飛往伊斯坦堡。

家屬雖然在第一時間聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處，但是只得到該處「和阿布達比無正式往來管道」的回應，事發至今已經3天，陳姓爸爸還是音訊全無，讓家屬相當著急。

楊姓妻子表示，先生被武裝人員帶走，未說明任何理由，她尋求外交部辦事處幫忙，仍無法得知先生下落。(圖／翻攝畫面)

外交部表示，台灣駐杜拜辦事處於11月24日上午接獲楊姓女子電話告稱，其夫婿陳姓男子於11月23日搭乘Etihad班機抵達阿布達比國際機場轉機時遭警察登機拘捕，楊女無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合。

台灣駐處獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，今日當地警方已初步提供相關說明，目前駐處正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

外交部強調，會重視旅外國人權益「將密切關注本案並提供相關國人必要之協助。」外交部也提醒，民種搭機中轉杜拜或阿布達比，如需急難協助，請聯繫台灣駐杜拜辦事處。

