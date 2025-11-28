台灣人飛日本「1穿搭是地雷」！內行急喊：牛仔褲也別穿去

生活中心／朱祖儀報導

台灣人冬天去日本的穿搭掀起討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少人會選擇在年末到日本享受冬季賞雪，但到底該怎麼穿才對？一名女網友就說，先前看到有人提醒，去日本千萬不要用洋蔥式穿搭，因為室內暖氣很強，直呼「這個建議真的很實用！」文章曝光後不少人贊同，還有網友指出，「怕冷也記得不要穿牛仔褲。」

一名網友在Dcard發文表示，最近想去日本旅遊，看到有人建議不要洋蔥式穿搭，因為日本室內的暖氣都很強，進出一直穿脫很麻煩，最好也不要穿發熱衣，否則進到室內會非常熱。

若真的要到日本旅遊，最好穿薄長袖加上厚外套，再搭配一件背心調整最方便，且因為日本很乾燥，最好隨時擦護手霜，並戴著口罩防止喉嚨太乾。原PO表示，「這個建議真的很實用，我之前去就是穿太多，在電車上熱到不行。」

不少網友紛紛點頭表示，「沒錯，真的不能洋蔥，會死」、「這次去體會到了，電車跟公車上直接流汗」、「洋蔥穿搭是指戶外活動（清晨很冷，中午會熱），女生要逛街就長袖+大衣+長靴」、「室內根本熱到爆汗」、「玉米=一層涼+一層暖，適用於同區域瞬間切換冬夏，比如街上下雪、電車暖氣。」

有網友建議，最好也避開牛仔褲。（示意圖／photoAC）

另外，也有人提醒，建議冬天去日本旅遊，下半身不要選擇牛仔褲，「厚卡其刷毛、卡其褲都比牛仔褲好，牛仔褲的布料基本上不蓄熱、會變很冷，然後貼在你腿上，真的要穿牛仔褲就在裡面穿一件發熱褲囉。」



