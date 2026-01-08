台灣人飛杜拜更爽了！阿聯酋驚喜宣布：台北線3月首推「豪華經濟艙」

記者李育道／台北報導

阿聯酋航空持續深耕台灣市場，宣布將於台北–杜拜航線正式啟用備受旅客好評的「豪華經濟艙」，為台灣長程航線服務再添新里程碑。配合全球機隊升級改裝與新機型部署計畫，阿聯酋航空每日往返台北與杜拜的EK386／387航班，將自3月15日至4月30日，由完成客艙改裝的波音777-200LR客機執飛，並自5月1日起改由新一代A350客機全面提供服務。

隨著豪華經濟艙正式導入台北航線，台灣旅客自登機起即可體驗阿聯酋航空享譽國際的升級客艙服務，包括更寬敞的腿部空間、全新機上備品與精緻餐飲內容，同時可透過杜拜國際航空樞紐，順利銜接前往歐洲、北美、亞洲、中東、非洲與澳洲等地的綿密航網，提升長程轉機旅遊的整體舒適度。

阿聯酋航空指出，結合設有最新客艙配置的A380、波音777及A350機隊，預計於7月1日前，全球將有84個航點提供全新客艙服務，致力為不同市場的旅客帶來一致且高品質的飛行體驗。

夏季旅遊旺季前部署A350 哥本哈根、開普敦、普吉島增班

因應即將到來的夏季旅遊旺季，阿聯酋航空同步宣布調整航網配置，並擴大A350客機部署。自6月1日起，杜拜–哥本哈根航線將新增每日第2班航班；杜拜–開普敦與杜拜–普吉島航線，則自7月1日起各自新增每日第3班航班，三條航線新增班次皆由新一代A350客機執飛，並配置屢獲國際獎項肯定的豪華經濟艙，以及全新商務艙與經濟艙。

其中，新增的杜拜–哥本哈根EK153航班將於14時50分自杜拜出發，19時45分抵達；回程EK154則於21時35分起飛，翌日清晨5時55分抵達杜拜。新時刻有助旅客經由杜拜順暢轉機，前往曼谷、峇里島、東京羽田、馬尼拉、普吉島，以及非洲多個重要城市，同時也為台北等國際城市出發的旅客提供更多彈性選擇。

杜拜–開普敦航線新增班次後，EK778航班將於10時25分自杜拜起飛，18時05分抵達開普敦；回程EK779於20時起飛，翌日7時25分抵達杜拜。阿聯酋航空指出，過去一年該航線雙班每日皆維持高載客率，來自海灣合作委員會（GCC）地區的入境需求持續成長，前往歐洲及美國東岸的轉機需求亦表現強勁。

至於熱門度假航線普吉島，自7月1日起新增的EK390航班將於22時40分自杜拜出發，翌日8時10分抵達；回程EK391於10時自普吉島起飛，13時05分返抵杜拜，進一步強化歐洲與中東旅客前往泰國的轉機便利性。

豪華經濟艙持續擴展 多航點陸續上線

除台北航線外，阿聯酋航空也同步公布豪華經濟艙全球擴展計畫，涵蓋歐洲、北美、亞洲、澳洲、非洲與中東多個航點，包括巴塞隆納、墨西哥城、羅馬、哥本哈根、高知、喀拉蚩、布里斯本、阿迪斯阿貝巴、開普敦及科威特等城市，並依不同航線需求，陸續導入改裝完成的波音777與全新A350客機。

阿聯酋航空表示，透過持續的機隊更新與航網優化，將為全球旅客提供更多元、舒適且具彈性的長程飛行選擇。

