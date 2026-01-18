台灣人養貓多還是養狗多？賴清德給答案

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

民進黨主席、總統賴清德今(1/18)表示，截至去年底，全台犬貓飼養數量已超過340萬隻，比我國14歲以下的小朋友數目還多，因為貓狗越養越多，小孩越生越少，當然政府也要面對，想辦法來解決；賴總統現場還打趣提問：「大家知道養貓多還是養狗多？」最後總統也自揭答案：「貓比較多。」

民進黨主席、總統賴清德，民進黨提供

賴總統下午赴台北榮星花園出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，與現場飼主及毛小孩互動，並呼籲落實寵物犬外出繫牽繩等基本飼主責任。

賴總統指出，隨著國人飼養寵物逐漸成為生活的一部分，動物保護已不只是個別族群的關注議題，而是整個社會文明程度的重要指標，政府也持續從制度面著手，推動更完整的動物保護政策。

賴清德說，截至2025年底，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，創下歷史新高，寵物貓的數量也首度超過犬隻，顯示飼養寵物已是多數家庭的日常。

賴總統表示，為了強化動物保護政策的行政量能，政府已於兩年前成立農業部動物保護司，專責統籌相關業務，並提升整體政策推動的穩定度與專業度。同時，為延攬更多專業獸醫師投入公共服務，政府也首創公職獸醫師不開業獎金制度，不僅協助防疫工作與動物保護，也為畜牧產業及第一線執行人員提供更完整的支持。

賴清德表示，近期完成的《動物保護法》修正，重點在於加強源頭管理與落實寵物登記制度，並同步強化動物檢查人員的執法與即時處置權限，透過加重虐待動物刑責、查緝非法繁殖與買賣行為、人道捕捉並協助認養，以及要求動物收容處所定期評鑑並公告結果等措施，多面向保障動物權益。

醫師出身的賴總統指出，動物健康與人類健康密不可分，許多傳染病風險仍有待持續監測與研究，因此衛福部與農業部持續合作，落實「One Health」理念，透過完善的動物保護與防疫體系，不僅守護動物的福祉，也同時維護全民的健康與公共安全。

