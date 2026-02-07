台灣人首登《SMTM12》！台語尬韓文饒舌「過來坐下」 網讚台灣之光

記者陳宣如／綜合報導

韓國人氣饒舌實境節目《Show Me The Money 12》（簡稱《SMTM 12》）近日在台灣意外掀起討論熱潮——這次舞台上的焦點不是資深韓國老將，而是首度登場的台灣選手潘博均。他以英文名「PoinPan」亮相，不僅大膽用台語對戰韓國選手，還巧妙穿插韓文「過來坐下」，瞬間抓住全場目光，也讓網友在社群平台上熱烈討論。

台灣人首次登上《Show Me The Money》，在網上掀起討論熱潮。（圖／翻攝自Mnet TV YouTube）

在與韓國選手金世縣與Tray B的一對一對戰中，PoinPan展現十足自信。比賽開場，他先向全場霸氣喊話：「加油點，台灣來的很可怕」、「我等了28年，現在給你們看一下！」隨後更直接開嗓：「AYO DJ，現在我要顛倒世界！Let's go！」接著，他用流暢台語展開饒舌，並在歌詞中提到「花蓮」，使用浮誇又充滿個人風格的唱腔，幽默又抓耳。最後，他巧妙結合帶有中國直播間「霸總梗」味道的韓文：「快點坐下，過來這裡坐下！」不僅讓現場導師笑翻，其他選手也忍不住直呼「好有趣」，全場目光瞬間被吸引。

來自台灣的饒舌歌手潘博均（PoinPan）以「台語饒舌」挑戰韓國選手。（圖／翻攝自Mnet TV YouTube）

節目播出後，PoinPan的演出片段迅速在網路上引發討論。台灣網友留言表示：「身為懂中文、台語、韓文的我，真的超喜歡的啦」、「潘總太帥了」，並大讚PoinPan為「台灣之光」。也有人感慨：「我從來沒想過花蓮能夠出現在SMTM，好厲害」、「從第2季看到今年第12季，居然讓我聽到台語饒舌，快瘋掉了！」PoinPan的舞台同樣吸引了韓國觀眾的注意，他們紛紛留言稱讚：「太震驚了！表現得超帥」、「再看一次覺得PoinPan唱得太好了」、「只有我覺得那個台灣人最好嗎？」、「不管看幾次都不膩，發音跟風格超合拍，第一次看到這種人。」顯示跨國粉絲對這位台灣選手的舞台魅力印象深刻。

PoinPan結合韓文Rap「過來坐下」，充滿個性的唱腔與有趣的歌詞吸引全場目光，連導師都看得目瞪口呆。（圖／翻攝自Mnet TV YouTube）

值得注意的是，PoinPan在社群平台透露，錄製節目當時，他還身受流感折磨，甚至一度發燒到39度，聲音在比賽當天仍然沙啞，但他硬是「把花蓮愛用台中的氣全部擠出來」，順利完成這場舞台演出。此外，他也向對手金世縣與Tray B表達敬意，寫道：「很高興能與兩位優秀的創作者同台，Peace」，展現謙遜與專業態度。

