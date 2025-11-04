台灣人體生物資料庫學會年會登場 TSBB攜手高市府與高醫從建構AI國家主權到打造健康台灣

台灣人體生物資料庫學會於高醫舉辦「第七屆台灣人體生物資料庫學會年會暨『建構，AI國家主權』研討會」，集結產官學研界專家，共議健康資料治理與AI主權的前瞻發展。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為實現「健康台灣」願景並推動數位主權落地，社團法人台灣人體生物資料庫學會（TSBB）4日於高醫舉辦「第七屆台灣人體生物資料庫學會年會暨『建構，AI國家主權』研討會」，今年聚焦「未來健康，資料先行」主題，集結產官學研界專家，共議健康資料治理與AI主權的前瞻發展。

論壇特別邀集中央研究院、行政院、環境部、高雄市政府及多家醫學中心與企業代表，共同研討公衛醫療大數據、主權式AI平台及醫療淨零轉型等重要議題；陳建仁院士也到場頒授榮譽理事證書予行政院政務委員吳誠文，象徵台灣在AI倫理與健康資料治理的持續深化。

高雄市長陳其邁也出席並發表「台灣生成式主權AI倡議」，強調在AI浪潮下，健康資料已成國家級戰略資產，唯有兼顧合法、合規與高信任度的治理機制，方能確保數據應用的倫理性與公共福祉，主權 AI 的效益也已延伸到最重要的智慧醫療領域。

此外，高雄市政府將攜手四大醫學中心共同推動「高雄市健康管理平台」，能進行 AI健康風險分析，提供市民及職場員工健康管理建議；為鼓勵市民完成健康任務，將結合社群媒體、提供利益回饋，開啟城市級健康治理新模式。

高醫王照元院長以「健康高雄2030」為題發表專題演講，分享高醫在AI臨床應用與健康數據治理的實踐經驗，包括乳房攝影影像品質檢測、氣管內管異常警示與心因性猝死預警等AI模型成果，展現醫學中心以臨床為本、兼顧倫理法制的創新能量。

王院長並指出，智慧醫療的未來，不只是更聰明，而是更溫暖。唯有在科技創新與病人隱私之間找到平衡，讓AI與人性攜手，才能真正實現『健康台灣』的願景。

此次年會充分展現台灣人體生物資料庫學會在推動AI倫理與資料賦權的領導角色，也凸顯高雄醫學大學附設中和紀念醫院身為共同主辦單位，積極扮演南部智慧醫療示範場域的重要推動者。