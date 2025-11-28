台灣人「吃飯1習慣」引共鳴！網秒懂曝實話：極度不自在





大家在外面用餐時，會和陌生人併桌嗎？近期一名網友分享，發現台灣人似乎普遍不習慣與陌生人併桌，即便客滿也很少開口詢問，貼文一出引發網友共鳴，紛紛表示自己的想法。

原PO在Threads分享自己的觀察，發現台灣人似乎不太習慣與陌生人併桌用餐，常在早餐店出現一人獨佔四人桌、店內客滿的情況，卻也很少有人主動詢問能否共桌。她向朋友詢問後，多數人都表示「吃飯是自己的時間」，不希望被打擾，因此寧願等空位或選擇外帶，也不願與陌生人併桌，這種普遍將用餐視為個人時光的觀念，也讓她忍不住覺得「台灣人很可愛」。





廣告 廣告

貼文曝光後引發廣大共鳴，許多網友直言自己不愛併桌，寧可等位或外帶，但若是對方提出需求仍會答應；也有人分享曾在小吃店被老闆強制併桌，與陌生人同桌用餐讓他感到極度不自在。

圖片來源：pexels

多數留言都指出，雖然不會主動拒絕併桌，但也不會主動詢問他人，因為吃飯被視為個人放鬆時間，不希望被打擾，而少部分網友則認為原則上不排斥併桌，只是不習慣主動開口，形成兩派觀點的討論。

圖片來源：pexels

另有一派則指出例外情況，如百貨美食街、好市多或觀光區等人潮擁擠、一位難求的環境，才可能願意併桌，不過整體而言，大部分台灣人仍傾向保有個人用餐空間，盡量避免與陌生人共桌。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

