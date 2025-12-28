台灣人「地震護電視」爆紅！這次卻摔壞 日本網友朝聖讚嘆1句

記者蔣季容／台北報導

日本網友轉發貼文，笑稱「台灣人當時是對的」。（圖／翻攝自X）

宜蘭外海27日23時05分發生芮氏規模7.0地震，全台有感搖晃，不過大部分台灣人已見怪不怪，第一時間都是先保護家中貴重物品。事實上，日本青森縣12月8日發生規模7.5強震，當時台灣旅客第一時間是先保護飯店的液晶電視，在日本社群引發熱議。不過這次宜蘭地震，有台灣民眾PO出家裡電視壞掉的慘況，又讓日本人轉發該貼文並寫道，「當時台灣人的做法是正確的。」

日本青森縣12月8日晚間發生規模7.5強震，最大震度達6強。地震當下，在青森飯店內的台灣旅客第一時間是先出手扶著房間的液晶電視，中間一度因為劇烈晃動險些扶不住電視，便連忙把電視搬至地面擺放。

這一幕被日本網友看到後，在X平台掀起熱議，紛紛表示，「非常感謝台灣人民的體貼和善意」、「保護電視機的行為令人欽佩。這種善舉展現的是人自身的同情心」、「比日本人還冷靜的反應，嚇到我了！應該先保護自己的生命，竟然還去護電視」、「希望台灣的朋友們都不要受傷，你們的素質真的很高，這樣的國家才值得深交」。

昨晚宜蘭發生規模7.0強震，有台灣網友在Threads貼文說道，「人很平安，但也就只有人平安。」並附上電視摔壞的照片，沒想到有日本網友轉發至X平台表示，「27日晚間台灣大地震中未能搶救回來的電視機，果然當時台灣人的做法是正確的。」笑稱在青森強震時保護電視的行為是正確的。

強震來襲 還是要先保護自己

消防署指出，強震來襲，若遇到深夜睡眠時，民眾應該遵循下列建議，較為安全。

1. 第一時間先保護自己

地震搖晃時，不要急著下床或衝出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。

2. 遠離危險物品

如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險。

3. 鞋子、手電筒放床邊

平時就準備好鞋子、手電筒，停電或需要移動時才能安全行動。

4. 等搖晃停止再行動

確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況。

5. 保持冷靜，避免餘震受傷

開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，並隨時留意後續餘震。

消防署強調，防災不是臨時抱佛腳，而是平時就要準備好。民眾應檢查家裡有無緊急避難包、家中家具是否固定、家人是否知道地震時該怎麼做。民眾應做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。

