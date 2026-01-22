台灣人「最後淨土」沒了！Meta宣布：Threads下週起推送廣告
Meta今（1/22）宣布，旗下社群平台Threads將從下週起於全球市場開始推送廣告內容，意味著使用者未來在 Threads的貼文串中，將會和Facebook、Instagram一樣，看到付費的商業廣告。
Meta官方說明，Threads的廣告將由Meta既有的AI廣告系統驅動，投放邏輯與FB、IG相同，目標是在不影響使用體驗的前提下，盡可能依據使用者的興趣與偏好呈現相關內容。不過，Meta也強調，廣告並非一次全面鋪開，而是採取「逐步推送」方式，初期將維持較低的投放密度，未來幾個月才會逐漸擴大至所有用戶。
Threads自推出以來，以純文字討論與即時互動為主軸，迅速吸引大量用戶，特別是在台灣市場掀起超高熱度。近來在海外也被視為對X構成實質競爭的社群平台之一。
根據數據分析機構Similarweb最新統計，截至2026年1月7日，Threads在iOS與Android上的每日活躍用戶數已超過1.4億人，高於X的約1.2億人；雖然若合併電腦版使用量，Threads整體規模仍略遜於X，但在行動端的成長表現已不容忽視。
值得注意的是，Meta此次宣布Threads引入廣告的時間點，正值多個大型平台陸續調整營運模式之際。包括 ChatGPT近期也宣布，將開始向免費用戶及訂閱用戶顯示廣告；Google則重申，旗下AI服務Gemini目前並無導入廣告的計畫。
Meta表示，Threads投放廣告的最終目標，是想在平台持續成長的同時，建立可長期運作的商業模式，未來仍將視用戶回饋與使用狀況，調整相關投放策略。
