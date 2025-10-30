台灣人「畏戰情緒 」升高？前扁辦主任解讀民調：有兩種恐怖氛圍同時蔓延

《美麗島電子報》日前公布最新民調顯示，60％的台灣民眾不同意「兩岸最終難免爆發戰爭」的說法，僅31.4％同意。至於「為避免被中共統一，若有必要願為台灣犧牲生命」的題項，53.2％表示不同意，40.8％表示認同。對此，前扁辦主任陳淞山指出，這反映出台灣社會整體「畏戰情緒」升高，「願為台灣一戰」的決心則明顯下滑。

陳淞山提到，在「避免被統一願犧牲生命」的問題上，4年半間態度差距擴大。不認同者由48.6％升至53.2％，認同者則從45.2％降至40.8％，差距從3.4％擴大至12.4％。台灣民眾已呈現出「怕戰多於反統」的心理變化，顯示社會氛圍更重視避戰求和。

至於如何維護台灣安全、防止戰爭爆發，58.3％受訪者支持「恢復兩岸政府談判與放寬民間交流」，僅28.2％贊成「增加軍購預算強化國防」，另有3％支持「全力配合美國總統川普要求」。陳淞山指出，多數台灣民眾已不認為「多買武器」能保障安全，也不完全信任「倚美抗中」的策略，普遍對美國是否會出兵援台抱持懷疑與保留態度。

陳淞山分析，台灣民意傾向避戰的背後，除了藍綠惡鬥與社會撕裂外，國際局勢、美中台三角關係變化也影響深遠。俄烏戰爭、以巴衝突等事件讓台灣民眾更加恐懼戰爭代價，因此「避戰求和」成為主流民意。許多人擔心若開戰，台灣可能被拋棄，成為國際政治的「孤兒」。

​陳淞山強調，當美國總統川普要求台積電赴美設廠，使「護國神山」被逼出國，台灣人也對美國產生疑慮；「疑美」與「恐中」情緒同時蔓延，這已非單純的統獨認同或意識形態問題，而是「政治實力、利益與生命財產權衡利弊的可能結果吧」。

上述調查時間為2025年10月20日至10月22日，由戴立安設計問卷與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI），針對設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾進行調查，並採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理。

調查成功完訪1077人（住宅電話700人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本檢定方面，對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。



