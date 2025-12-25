台灣人「1服務」養出一堆奧客？到日韓秒被拒絕

一名台灣女性網友22日在社群平台Threads發文，分享她在韓國星巴克的消費經驗。該網友表示，她向店員要求飲料去冰並加滿牛奶，甚至詢問是否能以豆奶替代，但韓國店員完全無法理解這項要求，最終她只拿到去除冰塊後的半杯飲料，讓她當場感到心碎，並坦言「真的在台灣被慣壞了」。

這起事件迅速在網路引發熱議。許多網友表示，不僅韓國如此，在日本、越南等多數國家，去冰飲料都不會主動補滿。有網友分享，朋友在越南點咖啡去冰，結果咖啡只剩三分之一，店員還覺得這要求相當奇怪。

根據網友回顧，台灣星巴克早期去冰或少冰同樣不會補充牛奶。直到手搖飲文化興盛，消費者習慣少冰或去冰仍能拿到滿杯飲料，開始向星巴克抗議花高價卻買到不滿杯的咖啡，星巴克才逐漸改變作業方式，將去冰飲品補到滿杯。

有曾任職店員的網友指出，飲料配方的比例原本就是經過調整，若增加或減少任何成分，都會影響原本設定的風味。然而部分台灣消費者更在意的是心理上的投資報酬率，而非飲品本身的口感平衡。

無獨有偶，23日另一名在韓國廣藏市場販售棉被的台灣網友，也在臉書社團分享遭遇台灣奧客的經歷。兩名台灣女客人原本表示要購買20件棉被，在店家已給予總計8萬韓元折扣後，仍不斷要求額外優惠，並以「其他家更便宜」為由情緒勒索。

更令人錯愕的是，其中一位女客人在協商過程中，使用翻譯軟體翻譯店員與老闆的韓文對話並全程錄音。該名店員表示，店內單人被售價約5至6萬韓元，雙人被7至8萬韓元，已比其他店家便宜1至2萬韓元，扣除成本、租金等開銷，利潤相當微薄。

這兩起事件反映出台灣消費文化與國際標準的落差。多數網友認為，台灣服務業長期提供高度客製化選項，包括調整糖度、冰塊、補滿飲料等，逐漸養成部分消費者將特殊要求視為理所當然的心態。

也有網友提出不同觀點，表示在美國、加拿大部分地區，去冰飲品同樣會補足牛奶。熟悉韓國消費文化的網友則補充，韓國星巴克依規定可補充約100毫升牛奶，但需明確告知需求。

面對這些爭議，不少網友呼籲國人出國消費時應入境隨俗，尊重當地的服務標準與文化，避免因過度要求造成負面觀感，影響台灣的國際形象。

