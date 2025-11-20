台灣人「2句型」中國人聽不懂！翻譯版曝光 全場曝關鍵：贅字太多

生活中心／朱祖儀報導

台灣人說話方式讓中國人聽得霧煞煞。（示意圖／資料照）

兩岸不只政治體制、經濟結構不同，在生活上也有很大的差異。近日就有大陸網友透露，自己聽不太懂台灣人的說話方式，並舉例2個對話，認為台灣人說話贅字太多且過於有禮貌。文章曝光掀起共鳴，眾人認同表示，「有點太囉嗦。」

一名大陸網友在小紅書發文指出，「台灣人的說話方式，我到現在還會反應不過來」，像是拒絕別人的時候，台灣人會說，「謝謝，我現在先不吃」，她便會認為，對方要等一下再吃，就會留一點食物給對方，殊不知對方是拒絕的意思，後來才知道，台灣人說「先不用」、「先不要」、「先不吃」，意思就是「不要」，還有人會說「我還好」，背後也是拒絕的涵義。

原PO舉第2個例子，台灣人也很喜歡說「幫我」，之前她在機場搭車時，司機說「我來拿行李，麻煩幫我先上車」，意思是讓他們先上車；去銀行匯款單子時，櫃員也會說「幫我填這個表格、幫我在這裡簽名」，但她不禁思考，「這不是我的單子嗎？」後來才知道，台灣人的「幫我」不是幫忙的意思，而是請照著指令做事，只是用法比較委婉。

眾人相當有感表示，「還有個『謝謝』，回答都是『不會』， 為什麼是不會啊？我理解不過來」、「我老公台灣人，問他要不要吃某個東西，他會說你吃，後來才明白他是不要的意思」，有台灣網友就解釋，「沒有直接答應都是拒絕」、「都說台灣最美的風景是人，也許是因為見面三分​​情，直來直往總覺得會太過尖銳，婉轉一點也是給彼此一點餘地」、「委婉的拒絕，習慣就好了。」

另外，也有台灣人指出不習慣的中國用語，「就像你們動不動講『親』、『寶寶』、『老師』、『家人們』，我們這邊剛聽到時覺得很彆扭、很假，所以每個地方的文化也不一樣」、「第一次聽到親和寶子時，我不知道是什麼意思，以為是什麼產品，然後雞同鴨講問了老半天。」

