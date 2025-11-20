台灣人「2常用句型」中國人聽嘸！網揭背後用意：禮貌是應該的

生活中心／周希雯報導

台灣人向來以「好說話」聞名，習慣以柔性字眼化解尷尬，面對請託時不太會當場拒絕，而是用委婉說法表達；雖然是一種禮貌的表現，不過在其他國家有時會引發誤會。近期就有中國網友表示，聽不太懂台灣人的說話方式，並舉例2大常見對話，瞬間引起許多人共鳴「贅字真的越來越多」；但也有人直言，「就像你們動不動講『親』、『寶寶』「老師」…我們剛聽到覺得很彆扭」。

1名中國網友在小紅書發文表示，「台灣人的說話方式，我到現在還會反應不過來」，並舉出2大常見句型。首先是「拒絕別人」，起初聽到台灣朋友說「謝謝，我現在先不吃」，他以為是「等一下才吃」，所以會留一些食物給對方，殊不知對方是拒絕的意思。後來他發現，如果問要不要一起做某些事，台灣人回「我先不用了」、「我還好」、「我普通欸」，真正意思就是「我才不要去」。

原PO舉第2個例子，台灣服務業經常說「幫我」，之前在台灣機場搭車時，司機說「我來拿行李，麻煩幫我上車」；在超商結帳時，店員會說「請幫我刷卡」；做醫美離開前，護理師會說「請幫我塗防曬」；去銀行辦事行員則說「請幫我填這個單子」。對此，他起初會疑惑「到底誰幫誰」，不過後來意識到，原來「幫我」等於「請按照我的指令做我說的事」，但因不希望語氣不禮貌，因此變成「請你幫忙滿足我的需求」。

貼文一出，釣出台灣人認證，「沒有直接答應都是拒絕」、「台灣人想吃會直接說『等等再吃』或者『幫我留一塊』」、「總覺得直接拒絕不太好意思」、「講話有禮貌是應該的，但是敘述事情囉嗦，詞彙貧乏、用詞不準確...，這些是我在台灣太多的時候難以忍受的，很是令人抓狂」、「還有完成一個什麼樣的動作，真是超級囉嗦的，我一個台灣人都受不了」。

不過，也有台灣網友指出，「就像你們動不動講『親』、『寶寶』、『老師』、『家人們』、我們這邊剛聽到時覺得很彆扭很假，所以每個地方的文化也不一樣」、「囉嗦？ 這樣才要人情味不會冷冰冰的」、「都說台灣最美的風景是人，也許是因為 見面三分情，直來直往總覺得會太過尖銳些，婉轉一點也是給彼此一點餘地」。

原文出處：台灣人「2常用句型」中國人聽嘸！網揭「背後用意」他嘆：聽到寶寶才彆扭

