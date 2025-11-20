台灣人「2常用句」太難懂？陸客翻譯版秒理解 大票人爆共鳴

許多台灣人為了在日常生活中不得罪其他人，講話方式都會比較委婉。近日就有名大陸人表示，聽到台灣人某些特定的說話方式，有時候會反應不過來，並舉出兩個生活常用到的對話。文章曝光後，引發大量共鳴，有人直言「講話有禮貌是應該的，但是敘述事情囉嗦」。

一、我先不用／我先不要

該名大陸人在「小紅書」上發文指出，有時候吃東西，她問台灣朋友，要不要一起吃，對方會回「我現在先不吃」，自己就覺得可能是等一下要吃，但最近才知道，台灣人的「我先不用了、我先不要了、我先不吃了」，意思就是不要。

廣告 廣告

此外，她還補充，如果問等下要不要一起去逛街，如果台灣人回答「我還好欸」、「我普通欸」，那意思就是不想去、不要去。

二、誰「幫」誰

她提到，在台灣機場搭車，司機說「我來拿行李，麻煩幫我上車」，實際意思就是讓她們先上車。便利商店收銀員會說「請幫我刷卡」、醫美護士則會說「請幫我塗防曬」、銀行行員說「請幫我填這個單子」。她一開始百思不得其解，這不是自己該做的事嗎？

後來她學到，「幫我＝請按照我的指令做我說的事」，但又不想聽起來很bossy（專橫），「所以變成請你幫忙滿足我的需求，聽起來受益人像我，讓人覺得比較好接受」。

文章曝光後，台灣網友紛紛留言表示，「沒有直接答應就是拒絕」、「講話有禮貌是應該的，但是敘述事情囉嗦，詞彙貧乏、用詞不準確」、「在擁擠的火車上通常會說不好意思借過/借過一下，字數不夠如果只說借過兩字聽起來會很機車」。還有一名大陸女網友分享，「老公是台灣人，問他要不要吃東西，他會回你吃，後來才知道意思就是『不吃』」。

更多中時新聞網報導

中醫傳授 活化脾肺 強健正氣 超慢跑養身術

邱澤、許瑋甯月底辦婚宴

高雄2車站招商不利 淪蚊子館