台灣人1死3傷！洛杉磯92歲嬤開車暴衝撞超市

▲洛杉磯一間華人超市6日發生死亡車禍，一名92歲老婦開車撞進超市烘焙區，造成3死6傷，其中有1名死者、3名傷者是台灣人。（圖／翻攝自Ｘ／@zuki_2024）

[NOWnews今日新聞] 美國洛杉磯昨（7日）發生高齡駕駛車禍，一名92歲老婦開車撞進華人超市，造成3死6傷。其中1名死者及3名傷者是台灣人，傷者狀況穩定。

《美聯社》等外媒報導，事發在洛杉磯西木區，鄰近加州大學洛杉磯分校（UCLA），6日午間，一名92歲女駕駛一輛銀色豐田轎車沿西木大道行駛時，突然轉向人行道，撞破玻璃門、衝進大華超市的烘焙區。在事發前她才駕車撞擊一名自行車騎士。

洛杉磯消防局表示，車禍造成3死6傷。3名罹難者分別為30歲與55歲男性及一名42歲女性，均在烘焙區遭車輛輾壓當場不治。傷者中2名35歲男子傷勢危急送醫，另有2名37歲與38歲男子情況尚可。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處向《中央社》證實，經洛杉磯警方及美國國務院外國使領館事務局（OFM）確認，死者中有一名台灣男子，另有3名台灣籍傷者目前狀況穩定。辦事處已掌握狀況，將持續與家屬保持聯繫並提供必要協助。美國警方也已通知死者在南加州的親屬及其美國雇主。

目擊者指出，肇事車輛撞上自行車騎士後沒有停下，反而還催油門、加速前進。消防人員抵達時發現多名傷者被壓在車底，緊急移開後仍有3人傷重不治。洛杉磯警方初步排除是蓄意攻擊，正在調查92歲女駕駛是否因突發疾病或機械故障，也不排除誤踩油門的可能性，目前不會面臨刑事指控。

