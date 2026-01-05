台灣人3天遇1次詐騙！假投資捲走千億財產 他點名4生肖：今年容易破財
記者張雅筑／台中報導
據2025年警政署「打詐儀錶板」與各大資安調查報告顯示，去年全台遭詐騙財損金額，全年累積粗估新台幣900億至1,000億元。此外，數據顯示，受害者年齡層以40～49歲的社會中堅份子最多；地理分布上，則以雙北及台中市等人口密集的都會區受害情況最為嚴重。新的一年到來，知名民俗專家楊登嵙老師提醒，有4大生肖的財運在今（2026）年容易遇到「亂流」，恐成詐騙集團鎖定的「肥羊」，務必在面對高利誘惑時小心求證、勿貪。
詐騙猖獗，防不勝防！根據警政署統計資料顯示，台灣每月平均有1.3 萬～1.5萬人淪為詐騙受害者；若計入未報案的「黑數」，台灣人平均每2～3天就會遇到1次詐騙。至於財損部分，全台每月遭詐金額高達60億～100 億元。其中，「假投資詐騙」 雖非件數最多，卻是最致命的錢坑，財損貢獻度超過 50%，堪稱詐騙界的「失血之首」。
詐騙集團手法日新月異，隨著科技進步，近來非法分子更是結合 AI 變臉、變聲技術升級騙術，讓人難以察覺異狀，甚至連最親近的家人朋友都可能成為騙術中的「替身」。 面對這些虛實交錯的誘惑與親情攻勢，現代人護財的難度已不可同日而語。
新的一年到來，大家最關心的莫過於自己的運勢，特別是財運部分。對此，知名民俗、命理專家楊登嵙老師表示，在2026馬年這一年中，有4大生肖得小心荷包，分別為：屬狗、猴、馬和鼠的民眾。楊登嵙強調，現在已不是單純的「中獎通知」時代，以詐騙手法來說，可以歸類成為五大坑：社群訊息詐騙（LINE、FB假親友）、ATM解除分期付款（老梗但依然有人中招）、假交友／援交（粉紅陷阱）、網路購物詐騙，以及假公務機關（警察、檢察官找上門）。楊語重心長提醒大家：「世上沒有掉下來的暴利，只要心念不貪、小心求證，就能避開九成的災禍。」
以下為大家整理出楊登嵙預測的，2026年最易被詐騙「生肖排行榜」：
一、屬狗的民眾（白虎入宮，慎防意外破財）
◎運勢分析： 其實屬狗的朋友今年財運本來不錯，勤奮付出會有回饋。
◎危險關鍵： 因為「白虎」入宮，容易出現突發性的意外破財。
◎老師叮嚀： 投機之財絕對碰不得！農曆 5月、6月、9月及10月 是危險期，投資記得「宜守不宜攻」，別被花言巧語沖昏頭。
二、屬猴的民眾（天狗攪局，橫財起伏大）
◎運勢分析： 正財運（工作收入）穩定，正當投資也能獲利。
◎危險關鍵： 受「天狗」入宮影響，橫財運極其反覆，容易「大進大出」。
◎老師叮嚀： 絕對不要沾手賭博！農曆 3月、7月及12月參與買賣要格外謹慎。理財要節流，否則錢財就像流水，賺再多也留不住。
三、屬馬的民眾（太歲當頭，肉包子打狗）
◎運勢分析： 本命年「太歲」入宮，運勢波動最明顯。
◎危險關鍵： 容易遇到投資無法回收、甚至借錢給朋友卻「有去無回」的狀況。
◎老師叮嚀： 農曆 1月、2月、5月及9月 需提高警惕。今年建議「不投資、不賭博、不借款」，守好自己的錢袋子才是上策。
四、屬鼠的民眾（歲破大耗，開支劇增）
◎運勢分析： 今年正沖太歲，犯「歲破」、「大耗」，是典型的破財年。
◎危險關鍵： 帳目容易出錯，或者因為疏忽導致虧損，甚至被誣賴。
◎老師叮嚀： 「不宜做保」是第一準則！年初最好存一筆「緊急預備金」應付不時之需。凡事步步為營，不急不貪，就能平安度過沖太歲的一年。
最後楊登嵙提醒也建議大家，不論有沒有上榜，大家要記得「多做善事、堅守正道」，在面對任何有關錢財的訊息時，多給自己30秒思考，或撥打165反詐騙專線查證，千萬別讓辛苦錢進了詐騙集團的口袋。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
