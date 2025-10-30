台灣今年出入境觀光逆差 陳玉秀：暫難逆轉 但不影響國旅
觀光署長陳玉秀今天(30日)在立法院交通委員會坦言今年台灣出入境觀光逆差恐將持續，但國旅下半年住宿率已較上半年提升。至於行政院「跨國勞動力精進方案」開放的旅宿業中階勞力，陳玉秀則說明包含房務、清潔、櫃台、餐飲四大類。
觀光署長陳玉秀30日赴立法院交通委員會專題報告「900萬國際旅客達標情形」並備詢，她指出，今年1-9月來台旅客將超過605萬人次，較去年同期成長9%。其中，日本旅客較去年提前1個月突破百萬人次；中國大陸也成長62%、美加成長10%、菲律賓成長35%。
國民黨立委洪孟楷質詢時問到台灣去年出入境觀光逆差首度上看900萬人次，今年截至目前的觀光逆差是多少？陳玉秀坦言目前仍在持續成長。她說：『(原音)目前的觀光逆差確實還是有在成長，出入境差805萬人次。(洪孟楷：到幾月的時候？)到9月底。(洪孟楷：那只剩最後3個月，署長妳是創紀錄是不是？創觀光逆差的紀錄？只差不到100萬就要突破去年的數字。會不會突破千萬不知道，但這對於台灣觀光來講絕對不是一個光榮的數字。)跟委員報告，其實國人出國基本上也是對我們的收入是有幫助的；第二個是說，其實出國並不影響到他的國內旅遊，像今年上半年的國旅就已經超過去年。』
陳玉秀進一步指出，目前國旅最大的問題是台灣交通方便，多數人都是當日來回、不留宿；加上多數人都在周末或連續假期出遊，推升假期住房價格。但今年下半年的住宿率已較上半年提升。陳玉秀說：『(原音)因為今年下半年連續假期很多嘛，那今年上半年的連續假期住房率大概在49%，今年下半年的住房率現在是在58%，是有成長9%，所以我認為這件事情是有在getting better的。』
另外，針對洪孟楷詢問行政院30日通過「跨國勞動力精進方案」開放「旅宿業中階勞力」的定義時，陳玉秀一時答不清楚，經過所屬提示才說明包含四大類工作。陳玉秀說：『(原音)房務跟清潔。(洪孟楷：櫃台有沒有？會不會我們國人去國旅，以後看到我們check-in的櫃台是外籍人士來服務？)跟委員補充報告，櫃台跟餐飲也有，所以有4個項目。』
洪孟楷認為，在缺工問題解除、人力成本下降後，國旅房價也應下調，否則國旅只會越來越慘。(編輯：宋皖媛)
其他人也在看
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 2 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿婚變再添新料！王子舊片段「拍孕肚對話」瘋傳
娛樂中心／張予柔報導曾是中信啦啦隊成員、因《全明星運動會》紅隊經理一角走紅的藝人粿粿，2022年與模特兒范姜彥豐結婚，兩人婚後一度被外界視為圈內模範夫妻。未料今年卻多次傳出婚變，昨（29）日情勢全面失控，范姜彥豐在社群公開控訴妻子婚內出軌，對象竟是男星王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。對此，王子火速發聲道歉，粿粿也出面否認部分指控，雙方各執一詞，風波持續延燒。民視 ・ 52 分鐘前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 6 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 17 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 22 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 34 分鐘前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 18 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 3 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 20 小時前
里長罕見惹怒張善政！他狠酸：還在大罷免？
[NOWnews今日新聞]桃園市政府27日舉行「成功二橋」動土典禮，市長張善政到場致詞，未料，遇上當地忠義里長陳淑珮率里民拉布條抗議，怒批過程倉促、沒和地方溝通，疑似讓張善政罕見動怒，隔空喊話：「陳情...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前