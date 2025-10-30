台灣今年出入境觀光逆差 陳玉秀：暫難逆轉 但不影響國旅

觀光署長陳玉秀今天(30日)在立法院交通委員會坦言今年台灣出入境觀光逆差恐將持續，但國旅下半年住宿率已較上半年提升。至於行政院「跨國勞動力精進方案」開放的旅宿業中階勞力，陳玉秀則說明包含房務、清潔、櫃台、餐飲四大類。

觀光署長陳玉秀30日赴立法院交通委員會專題報告「900萬國際旅客達標情形」並備詢，她指出，今年1-9月來台旅客將超過605萬人次，較去年同期成長9%。其中，日本旅客較去年提前1個月突破百萬人次；中國大陸也成長62%、美加成長10%、菲律賓成長35%。

國民黨立委洪孟楷質詢時問到台灣去年出入境觀光逆差首度上看900萬人次，今年截至目前的觀光逆差是多少？陳玉秀坦言目前仍在持續成長。她說：『(原音)目前的觀光逆差確實還是有在成長，出入境差805萬人次。(洪孟楷：到幾月的時候？)到9月底。(洪孟楷：那只剩最後3個月，署長妳是創紀錄是不是？創觀光逆差的紀錄？只差不到100萬就要突破去年的數字。會不會突破千萬不知道，但這對於台灣觀光來講絕對不是一個光榮的數字。)跟委員報告，其實國人出國基本上也是對我們的收入是有幫助的；第二個是說，其實出國並不影響到他的國內旅遊，像今年上半年的國旅就已經超過去年。』

陳玉秀進一步指出，目前國旅最大的問題是台灣交通方便，多數人都是當日來回、不留宿；加上多數人都在周末或連續假期出遊，推升假期住房價格。但今年下半年的住宿率已較上半年提升。陳玉秀說：『(原音)因為今年下半年連續假期很多嘛，那今年上半年的連續假期住房率大概在49%，今年下半年的住房率現在是在58%，是有成長9%，所以我認為這件事情是有在getting better的。』

另外，針對洪孟楷詢問行政院30日通過「跨國勞動力精進方案」開放「旅宿業中階勞力」的定義時，陳玉秀一時答不清楚，經過所屬提示才說明包含四大類工作。陳玉秀說：『(原音)房務跟清潔。(洪孟楷：櫃台有沒有？會不會我們國人去國旅，以後看到我們check-in的櫃台是外籍人士來服務？)跟委員補充報告，櫃台跟餐飲也有，所以有4個項目。』

洪孟楷認為，在缺工問題解除、人力成本下降後，國旅房價也應下調，否則國旅只會越來越慘。(編輯：宋皖媛)