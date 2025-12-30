台灣今年平均氣溫24.53℃ 明年1-3月估溫度偏暖、雨量偏少
嘉南有感地震高於平均6.9倍 氣象署︰嘉義大埔地震所致
中央氣象署統計，截至12月28日今年全台平均氣溫為攝氏24.53度，較百年平均高1.22度，是1897年以來的第12高溫；降雨部分，今年累積雨量偏多，且有降雨集中特性。氣象署說，目前還是反聖嬰狀態，但預測未來一季會恢復正常，因此預估明年1月到3月溫度偏暖，雨量則會正常偏少。
另外，今年顯著地震為156個，而嘉義台南今年共發生62起顯著有感地震，是平均的6.9倍，氣象署分析主因是1月21日發生的嘉義大埔地震。
中央氣象署今天舉行年終記者會，會中氣象預報中心主任黃椿喜表示，今年1月到11月全球平均氣溫是1850年以來史上第二高，僅次於2024年。台灣部分，截至12月28日止，今年全台平均氣溫為24.53度，較百年（1901年至2000年）平均高1.22度，是1897年以來的第12高溫，顯示台灣也正在面對全球暖化議題。
黃椿喜表示，今年西北太平洋生成27個颱風，其中有四個颱風影響台灣。而7月的颱風丹娜絲及西南氣流帶來降雨，重創嘉南平原及造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，帶來雨量偏多，造成氣溫偏低。
他說，今年整體累積雨量偏多，不過降雨日數（128.2天）減少，是1951年以來第九少，但雨勢集中在7月，讓7月雨量創下1951年以來同期最高。
展望未來一季，黃椿喜表示，目前還是反聖嬰狀態，但預測未來一季會恢復正常，因此預估明年1月到3月溫度偏暖，雨量則會正常偏少，不過仍有短期震盪，民眾仍要嚴防寒流等連續影響。
在地震部分，地震測報中心主任吳健富指出，今年共觀測到超過3萬5000起地震，其中顯著地震156個，接近10年平均值的150次，其中規模大於6以上的強震有6起，規模最大的地震是12月27日震央位於宜蘭外海規模7.0地震。
吳健富表示，其中嘉南地區今年觀測到62次的顯著有感地震，是年平均值9次的6.9倍，研判主要是今年1月21日發生的嘉義大埔地震導致。
他指出，嘉義大埔地震發生後，截至12月25日共觀測到208個有感地震，並集中在1月份。
吳健富提到，從近10年的統計表來看，每年大約有0.2個規模7以上地震，規模6到7的地震有4.5個，規模5到6有47個，規模4到5的地震有337個，今年有1個規模7地震，規模6到7地震有5個，規模5到6個有41個，規模4到5地震則有306個，都接近10年的平均值。
吳健富表示，菲律賓海板塊從東南邊碰撞上來，因此這附近地震深度都比較淺，花蓮附近板塊開始隱沒，因此地震深度從淺到深，而東部應力遞移到西部，因此西部的地震也是比較淺層。
其他人也在看
獨家／曹西平習慣趴睡電腦桌 猝逝後倒在地板上
藝人曹西平前天（28日）在地震過後才在臉書粉絲團發文，表示「ㄧ切交給老天爺的安排」，乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時27分從日本活台返家後，發現曹西平倒臥在臥室電腦桌旁的地板上，雖然緊急打119求助，但消防救護員到場後確認，曹西平已經明顯死亡。據悉，曹西平常就有趴睡在電腦桌上的習慣，加上乾兒子指稱，曹西平生前有高血壓狀況，疑似因此才會猝逝倒臥在電腦桌旁的地板上。三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前 ・ 發起對話
打破F1紀錄的電動馬達 下一站直衝三倍音速
在全球電動化浪潮下，電動科技的戰場早已不只停留在地面。英國電動馬達大廠Helix，過去以替McMurtry Spéirling、Lotus Evija、Aston Martin Valkyrie等頂級性能車提供動力聞名，如今正式把目光投向天空，攜手美國新創 Astro Mechanica，挑戰讓商用超音速飛行重返現實。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
鼓勵珠峰登山者帶垃圾下山計畫失敗 尼泊爾將取消
一項鼓勵登山客把垃圾從珠穆朗瑪峰帶下山的計畫將被取消，尼泊爾當局指出，這項計畫已經失敗。（戚海倫報導） 英國廣播公司BBC報導，先前尼泊爾當局規定，攀登珠峰者，需要繳納4000美元、大約12.5中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
新光三越氣爆釀5死35傷！總開關沒關、怪手扯斷管線…瓦斯狂洩1小時害命
今年2月13日，台中新光三越發生氣爆意外釀5死35傷，全案歷經10個多月調查，終於在近日偵結，台中地檢署依過失致死等罪嫌起訴新光三越（法人）、中港店許姓店長、總公司店鋪開發滑姓副理及承包商等13人。檢察官指出，本件氣爆案是業者未依法申請裝修許可，又加上一連串人為疏失，最終釀成我國百貨史上最嚴重公安事故，雖然新光三越總公司已與部分被害人達成和解，但因本案過失情節重大，事後仍有推諉卸責，因此建請法官量處適當之刑。三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前 ・ 1
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 16 小時前 ・ 21
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 7
曝寒夜見「外送父攜幼兒送餐」 吳宗憲批政府：看不到人民痛苦
少子化問題越趨嚴重，國民黨立委吳宗憲在街頭看見基層百姓背後的辛苦，對此感到難過。吳宗憲指出，近日在宜蘭雨夜目睹一名外送員父親騎車送餐，踏板與後座分別載著約2歲與6歲的孩子，冷風細雨中仍得奔波工作，畫面令人鼻酸，也讓他質疑，政府是否真正看見基層家庭的生存處境。中時新聞網 ・ 35 分鐘前 ・ 4
同台謝娜跳雙人舞遭轟！張杰9分鐘霸氣回應護妻：做歌手前先做好男人
中國歌手張杰日前在澳門舉辦跨年演唱會，邀請妻子謝娜擔任表演嘉賓、同台合跳雙人舞。彩排影片在演出前曝光後，迅速在網路流傳，成為演唱會焦點之一，但謝娜參與演出的橋段，意外引發部分粉絲不滿並掀起討論。對此，張杰在29日首場演唱會上以近9分鐘的獨白回應爭議，強調「在做歌手前，要先做個好男人」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 52
日本熊捕獲數量創新高！半年近1萬頭 東北地區占7成
據《日本放送協會》報導，日本東北地區6個縣合計捕獲的熊，約占總數的70%。其中以秋田縣數量最高，達1,973隻，其次為青森縣與福島縣，捕獲數均為1,150左右。環境省指出，熊遭捕獲數量大幅增加，主要原因在於熊頻繁出現在市區等人類生活範圍。然而，具備捕捉熊能力的獵人數量...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 3
台灣農會也有賣凡士林！ 她狂推「MIT標示、親民價」：冬季好幫手
這名網友在Threads發文表示，一般藥妝店、超市賣的凡士林，大多是中國製造，而她最近在台南善化農會超市買到「台灣製造」的凡士林，是屏東縣南州地區農會出品的「蓮霧花萃凡士林」，一瓶只要49元，讓她忍不住大讚「台灣有農會真的好讚！」貼文曝光後，鄉民們紛紛在底下留言，...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 3
台灣電影「悲情城市」、「返校」 首度成為愛沙尼亞大學課程
為深化台灣文化與學術在歐洲的能見度，教育部透過駐歐單位推動「台灣研究講座（Taiwan Studies Chair）」計畫，與歐洲多所大學合作，邀請台灣學者赴歐講學。國立政治大學傳播學院教授陳儒修，獲選擔任愛沙尼亞塔爾圖大學「台灣研究講座」，將於明（2026）年2月至6月前往愛沙尼亞塔爾圖大學開設講自由時報 ・ 47 分鐘前 ・ 發起對話
5年漲7倍 土耳其國民美食銅板價回不去
土耳其的國民美食、外型酷似貝果的「芝麻圈」，如今成為通膨的殘酷象徵，它曾是最平價的街頭小吃之一，一杯茶配上一個芝麻圈，就是許多民眾的一餐。因為便宜方便，芝麻圈在當地有”窮人希望”的象徵，讓勞工和貧...大愛電視 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
元旦冷空氣「有機會標寒流等級」？專家全說了：先濕後乾
今（29）日各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大臺北山區及東部、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨。對此，天氣分析師也預估，元旦當天南下的冷空氣，至少會升級為強烈大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
中職／正式公布2回鍋洋投 魔力藍、鈴木駿輔續當悍將Good Teammate
富邦悍將隊今日正式宣布，與本季表現亮眼的洋投魔力藍及日籍投手鈴木駿輔完成續約，兩人新球季將持續披上悍將戰袍。 魔力藍於本季傷癒復出後加入悍將，全季先發23場、139局，繳出10勝、防禦率2.98...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 發起對話
傳中共介選造神韓流？鄭麗文：非常歹毒
[NOWnews今日新聞]近日有媒體報導，中共解放軍戰略支援部隊，直接操控2018年高雄市長選舉的驚人內幕，透過神祕的「56所」（中國人民解放軍網絡空間部隊第五十六研究所）製造金流斷點，成功讓「韓流」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 40
公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(12/29)表示，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心，民...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 83
雪山2山難！ 2支登山隊11人求救 2男失溫亡
雪山2山難！ 2支登山隊11人求救 2男失溫亡EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中共「正義使命」圍台軍演！國防部偵獲130架次共機擾台、90架次逾越中線
中共東部戰區昨宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，演習範圍涵蓋我領海，且今（30日）早8時至傍晚6時進行實彈射擊。國防部今天指出，昨早6時至今早6時間，偵獲共機130架次、共艦14艘、公務船8艘及1顆中共空飄氣球。 國防部上午9時公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，顯示昨早6時至今早6時期間，偵獲共機130架次，其中逾越海峽中線進入北部、中部、西南......風傳媒 ・ 41 分鐘前 ・ 1
新竹吊車大王震驚！5億豪宅水晶燈狂甩 交大電腦泡水慘了
台灣於27日深夜11點多發生芮氏規模7.0強震，全台有感，新竹地區災情陸續傳出。「吊車大王」胡漢龑的5億豪宅內水晶燈劇烈搖晃，是他首次見到如此景象。陽明交通大學工程三館因水管破裂造成積水災情，多台電腦設備遭殃。此外，新竹科學園區周邊在地震後出現塞車情形，疑為工程師趕回處理，台積電也依緊急應變程序疏散人員，連德國之聲等外媒都密切關注台灣地震及台積電的應變狀況。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 14