台灣今年平均氣溫24.53℃ 明年1-3月估溫度偏暖、雨量偏少

中央氣象署統計，截至12月28日今年全台平均氣溫為攝氏24.53度，較百年平均高1.22度，是1897年以來的第12高溫；降雨部分，今年累積雨量偏多，且有降雨集中特性。氣象署說，目前還是反聖嬰狀態，但預測未來一季會恢復正常，因此預估明年1月到3月溫度偏暖，雨量則會正常偏少。

另外，今年顯著地震為156個，而嘉義台南今年共發生62起顯著有感地震，是平均的6.9倍，氣象署分析主因是1月21日發生的嘉義大埔地震。

中央氣象署今天舉行年終記者會，會中氣象預報中心主任黃椿喜表示，今年1月到11月全球平均氣溫是1850年以來史上第二高，僅次於2024年。台灣部分，截至12月28日止，今年全台平均氣溫為24.53度，較百年（1901年至2000年）平均高1.22度，是1897年以來的第12高溫，顯示台灣也正在面對全球暖化議題。

黃椿喜表示，今年西北太平洋生成27個颱風，其中有四個颱風影響台灣。而7月的颱風丹娜絲及西南氣流帶來降雨，重創嘉南平原及造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，帶來雨量偏多，造成氣溫偏低。

他說，今年整體累積雨量偏多，不過降雨日數（128.2天）減少，是1951年以來第九少，但雨勢集中在7月，讓7月雨量創下1951年以來同期最高。

展望未來一季，黃椿喜表示，目前還是反聖嬰狀態，但預測未來一季會恢復正常，因此預估明年1月到3月溫度偏暖，雨量則會正常偏少，不過仍有短期震盪，民眾仍要嚴防寒流等連續影響。

在地震部分，地震測報中心主任吳健富指出，今年共觀測到超過3萬5000起地震，其中顯著地震156個，接近10年平均值的150次，其中規模大於6以上的強震有6起，規模最大的地震是12月27日震央位於宜蘭外海規模7.0地震。

吳健富表示，其中嘉南地區今年觀測到62次的顯著有感地震，是年平均值9次的6.9倍，研判主要是今年1月21日發生的嘉義大埔地震導致。

他指出，嘉義大埔地震發生後，截至12月25日共觀測到208個有感地震，並集中在1月份。

吳健富提到，從近10年的統計表來看，每年大約有0.2個規模7以上地震，規模6到7的地震有4.5個，規模5到6有47個，規模4到5的地震有337個，今年有1個規模7地震，規模6到7地震有5個，規模5到6個有41個，規模4到5地震則有306個，都接近10年的平均值。

吳健富表示，菲律賓海板塊從東南邊碰撞上來，因此這附近地震深度都比較淺，花蓮附近板塊開始隱沒，因此地震深度從淺到深，而東部應力遞移到西部，因此西部的地震也是比較淺層。