台灣今年新生兒「難保11萬」 馬斯克發文示警。（圖／資料畫面）

台灣生育率持續下跌，今年11月新生兒僅7946人，創下歷史新低，引發國際關注，連特斯拉創辦人馬斯克也在社群平台轉發貼文，示警台灣人口正加速崩跌。國發會原先預估今年新生兒可超過12萬人，如今連守住11萬人都困難。

少子化問題已成為台灣社會無法迴避的嚴重議題，今年11月台灣新生兒人數不到8000人。全台各級學校因應少子化趨勢，台北市私立復興雙語學校已宣布自115學年度（2026-2027年）起，一年級班級數將限制為兩班，但該年紀學生升至7年級時，錄取率將恢復至85%。

教育部也積極回應少子化趨勢，日前核定115學年度所屬國立高中與私立高中每班人數再減1人，國立高中每班上限調整為33人，私立高中每班則為43人。此外，建中、北一女、成功高中等學校因應空間與課程需求，已主動申請減少1個班級數。

全教總理事長侯俊良表示，面對少子女化人數持續下降的趨勢，全教總很早之前就在倡議精緻教育，包括降低班級人數，甚至建議讓老師有更多時間可以針對每個學生狀況做個別處理。

台灣的少子化問題已引起國際關注，特斯拉創辦人馬馬斯克於12日在X平台轉發了一則討論台灣出生率創新低的貼文，並評論「人口數持續加速崩跌」。

