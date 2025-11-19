台灣今年逾563萬人次遊日「排第三」！第一名就是中國 暫勿赴日恐影響市場
[FTNN新聞網]實習記者林子云/綜合報導
日本政府觀光局公布最新統計，今年10月訪日外國旅客達389萬6300人，較去年同期成長17.6%，創下歷年10月新高，顯示赴日旅遊需求依然強勁。台灣旅客當月以59萬5900人名列第三，1至10月累計超過560萬人次；而中國遊客今年1至10月累計820萬3100人居首。對於中國政府近日呼籲國民暫時避免赴日，部分旅遊團也已取消，日本政府與觀光單位均表示將密切關注後續影響。
日本政府觀光局昨（18）日公布最新統計顯示，10月訪日旅客來源以韓國最多，達86萬7200人、年增18.4%；其次為中國的71萬5700人、年增22.8%；台灣則有59萬5900人、年增24.4%。受到日圓疲弱帶動，今年1至10月累計訪日人次達3554萬7200人，年增17.7%，呈現歷年同期最快增速，並有望首次突破4000萬人次。
其中，中國旅客累計約820萬3100人居首、年增40.7%；韓國以766萬800人位居第二；台灣則以563萬2600人排名第三。美國273萬3400人、年增22.1%；香港則為201萬8600人，較去年減少7％，其他國家如泰國、澳洲、菲律賓、越南與加拿大多維持成長。
然而，日本首相高市早苗日前在國會提及台灣局勢後，中國政府呼籲民眾避免赴日，引發部分中國旅客取消行程。日本政府強調，將掌握此舉是否對整體市場造成影響。日本觀光廳長官村田茂樹表示，相關國際宣傳仍會持續推動，並在密切觀察後採取必要措施。
