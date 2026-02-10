台灣代孕30年未入法 他燒700萬赴美求子

▲德國之音台北辦事處主任鄒宗翰，與先生結婚後，花700萬赴美國找代孕服務，花了4年終於獲得兒子阿陌。（圖／記者王郁勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨因落實「兩年條款」，包括黨主席黃國昌在內共6位立委於2026年1月底辭職，唯獨同期上任的陳昭姿因推動《人工生殖法》納代孕制度續留立院，讓代孕議題引發各界關注。一紙法案研議30年未果，面對少子化危機，代孕會成為一帖解方嗎？

台灣少子化成警訊 《人工生殖法》未納代孕

我國少子化已成國安議題，根據內政部統計，出生人口數從2015年21.3萬人，到2025年為10.5萬人，10年減少10.8萬人，下降49％。根據衛福部統計，不孕夫妻經由人工生殖技術受孕嬰兒數，從2021年為7,515人，到2025年為8,922人，有上升趨勢。

行政院去（2025）年12月11日，為尊重女性生育自主權，提出《人工生殖法》修正草案，開放女同性夫妻與單身女性為施術對象，藉此提高生育率，卻脫鉤代理孕母。

然而，像鄒宗翰與先生這樣的同婚家庭，在台灣代孕尚未合法情況下，若想要擁有自己的孩子，只能遠赴2萬公里外的美國（密蘇里州聖路易斯）找代孕服務。他接受NOWNEWS專訪，娓娓道來他4年花700萬的美國求子之路。

「跨國求子」漫長路 耗費4年700萬終圓夢

鄒宗翰現任德國之音台北辦事處主任，同時是人權倡議者，身兼台灣同志家庭權益促進會（簡稱同家會）理事，2024年升格為父親，他手上抱著金髮碧眼的兒子阿陌，是他現在的生活重心。訪問這一天，鄒宗翰與採訪團隊約在3層樓透天厝，房間堆滿玩具與童書，書架上陳列一本「生命之書」，詳細記載阿陌誕生的過程。

▲德國之音台北辦事處主任鄒宗翰，與先生結婚後，花700萬赴美國找代孕服務，花了4年終於獲得兒子阿陌。（圖／記者王郁勳攝）

▲鄒宗翰替將阿陌出生歷程，整理成一本生命之書。（圖／鄒宗翰提供）

▲鄒宗翰將兒子阿陌誕生過程，整理成一本生命之書。（圖／鄒宗翰提供）

▲美國孕母送給阿陌禮物。（圖／鄒宗翰提供）

「一直在想怎麼擁有自己的小孩？」鄒宗翰在2019年與先生登記結婚之後，一直思考著這個問題，他終於在同家會一場活動上找到答案。

同家會當時邀請國際組織「Men Having Babies」來台辦活動，他們每年會贊助一對男同志伴侶，透過人工生殖技術，包含代孕等方式擁有孩子，鄒宗翰便提出計畫申請，從眾多競爭者中脫穎而出，順利獲得100萬補助。

從喝咖啡到孕母安危 代孕契約規範百百種

獲得補助契機後，接踵而來是經濟與精神的考驗。

「獲得計畫補助100萬，剩下的600萬就是從這棟房子貸款出來的。」鄒宗翰解釋，由於美國為商業型代孕，依據各州法律來制定契約，大原則是孕母在生產過程中衍生費用，均由委託方支出，包含律師委任及醫療保險等費用，雙方權益保障都納入契約中，包含生活上的食衣住行等規範。

舉例來說，根據公版契約指出，懷孕者禁止喝咖啡、茶等，但他們所委託的孕母因有喝咖啡習慣，便請律師引用研究數據，提出每天可攝取上限150毫克咖啡因，不影響胎兒發展。

契約同時涵蓋若危及孕母健康，可立即停止；胎兒若有不健全情況，該如何處理等。費用也包含給孕母的補償費，以加州為例，大約7萬至8.5萬美元（新台幣約220萬至269萬）。

▲鄒宗翰與孕母簽訂契約內容包含規範生活大小事，例如每日的咖啡攝取量等內容。（圖／鄒宗翰提供）

與孕母結為知己 鄒宗翰：代孕非洪水猛獸

精神考驗是歷時4年的等待。「一般代孕是2年，我們卻花了4年才成功。」鄒宗翰解釋，由於歷經全球新冠肺炎疫情期間，他與先生提供4顆精子細胞，透過國際快遞FedEx寄送去美國進行生殖手術。過程歷經波折，第一任孕母因胚胎無法著床，只好替換孕母，直到第3胎才成功讓阿陌誕生。

「孕母會打越洋視訊電話，跟我們分享阿陌近況。」鄒宗翰回憶，阿陌出生前兩週，他跟先生飛往當地，抱持著「見網友」心情與孕母碰面，「真的超現實，現在我們仍保持聯繫。」他透露跟孕母成為朋友的過程。

鄒宗翰赴美國帶阿陌返家旅程相當緊湊，須向法院申請親權判決書、辦理出生證明及護照等，返台還要替阿陌辦理入籍台灣手續，他們還整理一份6頁A4的「教戰手冊」，以防疏漏任何一項法律程序。

「代孕並非洪水猛獸，應該要分段處理。」鄒宗翰以親身赴美國尋求代孕的經驗，談《人工生殖法》修正草案，他支持受術者開放女同性伴侶及單身女性，這是將身體自主權還給他們。

台灣目前有許多異性戀、同婚夫妻，赴海外找代孕服務，他點出各界擔心孕母被剝削，建議立法加高委託人及擔任孕母門檻，保障各方權益，「但是政府必須有意開一扇門，讓需要代孕技術的人去做這件事情，我覺得台灣可以走出自己的路。」他總結說。

代孕入法窒礙難行？ 8成民意反對背後的焦慮

關於草案脫鉤代孕，衛福部國民健康署（簡稱國健署）指出，蒐集民間600多則意見，將近8成表達反對。這些反對聲浪聚焦在，台灣是否準備好面對代孕制度可能帶來的風險，包括配套不足、代孕商業化等，甚至對弱勢婦女的剝削。

放眼國際，全球目前有41個國家明文禁止代孕，其中過半集中在歐洲。國健署表示，參考各國經驗與法律專家意見後發現，代孕不只是醫療問題，更牽涉多項基本人權。

在實務上，很難為所有情境劃出清楚界線，也難以在不同狀況下公平衡量代孕子女、代孕者與委託代孕者三方的權益，這也是政府無法鬆手的關鍵原因。

國健署坦言，代孕牽動的不是單一價值選擇，而是倫理、母嬰健康、人權與法律交織而成的複雜議題。即使討論多年，社會意見仍分歧。國健署總結，將持續參考國際作法，以兒童最佳利益作為評估核心，透過對話找出社會最大共識。

