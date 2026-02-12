台灣代表處名稱掀波 立陶宛總理：當初行動過於倉促 不排除更名台北

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）11日表示，立陶宛2021年准許設立台灣代表處時，並未與歐盟及美國協調，行動過於倉促。魯吉尼涅說，不排除將駐維爾紐斯的台灣代表處更名為「台北代表處」。

駐立陶宛台灣代表處2021年11月18日正式揭牌成立。（中央社資料照）

立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，魯吉尼涅對記者說：「舉例來說，我看不出為何不能稱為『台北代表處』，這並不會否定我們對民主進程的支持。」

魯吉尼涅說，她不認為更名本身有什麼「大問題」，但強調相關決定應與戰略夥伴協調。她補充說：「我們當初的行動過於倉促，這是不爭的事實。」

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）11日表示，立陶宛2021年准許設立台灣代表處時，並未與歐盟及美國協調，過於倉促。不排除將駐維爾紐斯的台灣代表處更名為「台北代表處」。（路透社資料照）

魯吉尼涅之前告訴波羅的海通訊社（Baltic News Service），立陶宛2021年准許設立台灣代表處時，並未與歐盟及美國協調，「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。

她說，問題不在開設代表處，因為其他歐盟國家也有類似舉措，「但在明知這個名稱會帶來後果的情況下仍選擇這麼做，是個倉促的決定，我認為可以加以修正。」

魯吉尼涅受訪時透露，立陶宛正在就與中國關係正常化進行磋商。

立陶宛政府當年允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）以「台灣」為名開設代表處，引發中國強烈反彈，北京隨後宣布與立陶宛的外交關係降級。

立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）與魯吉尼涅同屬執政黨。巴諾瓦斯6日曾指出，立陶宛與台灣仍在合作，總理並沒有表示有關閉辦公室或更改名稱的計畫，因此將繼續這段友誼。

責任主編：于維寧