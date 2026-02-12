台灣代表處名稱掀波 立陶宛總理：不排除更名台北

（中央社維爾紐斯11日綜合外電報導）在立陶宛與中國關係出現裂痕之際，立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）今天表示，不排除將駐維爾紐斯的台灣代表處更名為「台北代表處」。

立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，魯吉尼涅對記者說：「舉例來說，我看不出為何不能稱為『台北代表處』，這並不會否定我們對民主進程的支持。」

魯吉尼涅說，她不認為更名本身有什麼「大問題」，但強調相關決定應與戰略夥伴協調。她補充說：「我們當初的行動過於倉促，這是不爭的事實。」

魯吉尼涅上週告訴「波羅的海通訊社」（Baltic News Service），立陶宛2021年准許設立台灣代表處時，並未與歐盟及美國協調，「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。

她說，問題不在開設代表處，因為其他歐盟國家也有類似舉措，「但在明知這個名稱會帶來後果的情況下仍選擇這麼做，是個倉促的決定，我認為可以加以修正。」

立陶宛政府當年允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）以「台灣」為名開設代表處，引發中國強烈反彈，北京隨後宣布與立陶宛的外交關係降級。

魯吉尼涅受訪時透露，立陶宛正在就與中國關係正常化進行磋商。

立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）與魯吉尼涅同屬執政黨。巴諾瓦斯6日指出，立台仍在合作，台灣代表處沒有要關閉或更名，立陶宛是自由國家，可以決定駐立陶宛代表處的名稱。（編譯：劉文瑜）1150212