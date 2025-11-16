台灣代表隊稱霸 RCAP 阿布達比 U19 奪冠、U12 奪季軍展現強大 STEM 實力

圖說：（左起）明德雙語小學林玠佑、明德雙語小學林玠妤、立人高中，盧冠嘉。（右起）台中二中李冠呈、明德中學洪子騰、僑泰中學林裕宸。

【記者羅伯特/綜合報導】2025 年 RoboCup Asia-Pacific（RCAP）亞太區機器人競賽在阿布達比落幕，台灣代表隊於 CoSpace Rescue Simulation（救援模擬賽）項目再創佳績，在 U19 與 U12 組別勇奪冠軍與季軍，成為本屆國際競賽焦點。面對超過 200 支隊伍、近 600 名來自多國的選手，台灣隊展現高度策略思維與程式實力，表現亮眼。

本次台灣代表隊由台中優勝家機器人教育活動中心指導老師陳慶明、林雯玲、陳芑任帶領，隊員包含台中二中李冠呈、立人高中盧冠嘉、僑泰中學林裕宸、明德中學洪子騰，以及明德雙語小學林玠妤、林玠佑等。選手需在全新地圖中預先設計虛擬機器人的救援程式，並於競賽中實際執行任務，從地圖策略、路徑規劃到導航與效率優化皆為關鍵，完整展現學生的邏輯能力與技術深度。

圖說：明德雙語小學林玠佑（左三）、明德雙語小學，林玠妤（左二）。

經過初賽積分挑戰與決賽循環賽多輪比拚後，U19 組的「Raptor 隊」憑藉穩健策略奪下冠軍，U12 組「Formosa 隊」則拿下季軍，而兩隊更於 SuperTeam 聯隊挑戰賽齊拿冠軍，向國際證明台灣在 AI 與機器人教育領域的能量。

RCAP 亞太區競賽為 RoboCup 國際聯合會官方賽事，強調 AI、機器人技術與跨領域能力的整合。本屆競賽有來自中國、韓國、澳洲、德國、俄羅斯等多國隊伍參與，競爭激烈。台灣隊於本屆阿布達比賽事再次脫穎而出，不僅奪下多項大獎，更以創意與技術力讓國際看到台灣 STEM 教育的厚實底蘊。