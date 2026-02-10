台灣企業公正轉型評比呼籲勞資對話 專家：氣候危機也是就業危機

企業追求綠色轉型，也要兼顧轉型路上可能受影響的勞工與社區，能否獲得公平的對待與支援。近期媒體報導，長春集團旗下的信昌化工林園廠面臨關廠，百餘名員工過年前遭裁員。台灣氣候行動網絡（TCAN）研究員楊沛為以此為例表示，過去企業面對產業變遷多採事後補救，公正轉型的概念即是為了在衝擊發生之前就能夠預判，並且提前做好相關的準備。

專家指出，氣候危機即就業危機。TCAN於4日公布台灣企業公正轉型報告，盤點台泥、中鋼、台塑等七間企業發現，整體表現在社會對話已有一定基礎，但仍少有與勞工針對氣候議題進行的議合。

台灣企業公正轉型報告 台泥表現最佳

TCAN於4日舉行《淨零同行：台灣企業公正轉型義務檢視報告》發表會，針對2026年世界企業永續基準聯盟（WBA）發布的公正轉型報告進行回顧。WBA調查的24家台灣企業中，針對台泥、亞泥、中鋼、中油、台電、台塑及台塑化等七家企業進行深入分析發現，只有台泥在永續報告書有公正轉型專章，整體分數也最高。楊沛為指出，整體而言，台灣企業在社會對話已有一定基礎，但在公正轉型規劃、尊嚴勞動兩方面仍須加強。

WBA研究分析師陳藝丹表示，台灣24家受評企業在公正轉型的表現與全球趨勢一致：在勞工工作與技能培育指標得分較高，但在社會對話上明顯萎縮，反映企業尚未將公正轉型納入利害關係人議合的核心。

陳藝丹解釋，WBA的公正轉型指標由三個面向構成：首先是社會對話，企業須與工會及利害關係人進行實質的雙向對話；其次是公正轉型規劃，強調針對減碳造成的社會衝擊制定具體配套方案；最後是尊嚴勞動與技能培育，關注是否創造就業機會，提供公正轉型過程中的必要支持。根據評鑑結果，全台僅五家受評企業落實公正轉型之社會對話，而展現較具體的轉型規劃者，目前只有裕民航運。

公正轉型不只是企業責任 專家：氣候危機即就業危機

陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡提出反思，「如果雇主發高溫津貼，各位覺得好不好？」她強調企業須建立轉型的意識，如果雇主只提供高溫津貼等金錢補償，卻不實質改善高熱或危險的作業環境，最終仍是造成不公正的結果。

身兼全國產業總工會理事長、國發會公正轉型委員的戴國榮強調，「氣候危機即就業危機，社會溝通則是轉型核心。」他主張建立勞、資、政府三方對話機制，並參考德國修法，企業面臨環保議題時，勞工有知情權和參與權。此外，企業應於永續報告書詳實揭露轉型對公司人員、職務的具體衝擊，並公開綠色技能培訓實績。

戴國榮也建議各部會積極定義綠色工作，並修訂相關的職安法規與標準，進一步推動「人力移轉與資源共享」模式。產業面臨轉型變動時，體質健全且產生新職缺的企業，可優先吸納來自轉型衝擊較大、體質脆弱企業的受影響員工。

除了企業自身與政府政策，也有其他外部力量能推動公正轉型。楊沛為指出，根據非營利氣候組織「The B Team」2018年的調查，39%的投資人表示，如果投資標的在氣候轉型中具有人權風險就不會投資；金融機構可以在融資文件中加入公正轉型KPI，並在信貸分析與專業審查中，納入勞工權益與社會影響等評估指標。