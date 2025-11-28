台灣企業將被歐盟課8千億碳稅？ 環境部：假訊息

照片來源：環境部影片截擴圖

針對近期網傳「2026年起歐盟將向台灣企業徵收碳稅、企業每年需繳8000億元罰款」的訊息，環境部今（29）日嚴正澄清為不實資訊，強調國際並無跨國課徵碳稅的機制，相關說法完全與事實不符。

近期網路流傳一段訊息稱，前內政部長李鴻源表示，從2026年起歐盟開始收碳稅，台灣停掉核電後，導致台灣生產型企業從明年起，預計將繳交每年8000億罰款，導致企業可能會外移。

對此，環境部澄清，該說法為錯誤訊息，目前國際上並無對他國課徵碳稅費的機制，即使假設該文所提到的碳稅是指歐盟的碳邊境調整機制（CBAM），依照歐盟CBAM規則，現階段涵蓋產品僅有水泥、鋼鐵、鋁、肥料、氫氣與電力，其於2026年開始實施的繳費機制，也僅要求針對產品直接排放（範疇一）所造成的碳排購買憑證。

環境部說明，歐盟CBAM規則允許抵扣於出口國已繳納的碳定價費用（我國於2025年開徵碳費，可用於扣抵歐盟CBAM憑證）、以及抵扣歐盟排放交易制度（ETS）下尚可獲得的免費配額（依照歐盟現行方案，2026年仍有97.5%的免費配額，要逐步調降到2034年才會完全取消）。

環境部表示，在歐盟CBAM的規則中，涉及出口國產品的電力間接排放（範疇二），是無須繳納CBAM憑證的，故該文提及我國因能源結構導致須繳交高額罰款一事，在歐盟CBAM的機制下並不會被收取費用。

環境部強調，文章所提我國將因能源結構導致每年繳交8000億一事，即便以歐盟CBAM估算也絕無此事。環境部歡迎各界針對我國能源轉型以及碳定價制度進行交流，但相關數據因基於正確的事實基礎，避免以誇大或不實言論造成社會各界恐慌。

