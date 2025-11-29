即時中心／高睿鴻報導

為阻止地球環境進一步惡化，國際社會屢屢出招，無論是綠能轉型、減排政策、甚至徵收碳費，均為常見措施。但最近，我國網路論壇流傳「明（2026）年起歐盟將徵收碳稅，我國企業每年需繳交鉅額罰款」云云，對此，環境部發文鄭重闢謠，指出「該說法完全無根據且明顯與事實不符」。

為避免社會大眾與產業界恐慌，環境部鄭重澄清如下：該文章引用教授李鴻源的說法，預估台灣未來將面臨每年8000億元罰款，此為錯誤訊息。目前，國際上並無對他國課徵碳稅費的機制，即使假設該文所提到的碳稅，是指歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）；但依照歐盟CBAM規則，現階段涵蓋產品，僅有水泥、鋼鐵、鋁、肥料、氫氣與電力，其於2026年開始實施的繳費機制，也僅要求針對產品直接排放（範疇一）造成的碳排，需購買憑證。

廣告 廣告

環境部續稱，且歐盟CBAM規則，允許抵扣於出口國已繳納的碳定價費用（我國於2025年開徵碳費，可用於扣抵歐盟CBAM憑證）、以及抵扣歐盟排放交易制度（ETS）下尚可獲得的免費配額（依照歐盟現行方案，2026年仍有97.5%的免費配額，要逐步調降到2034年才會完全取消）。

此外，環境部也指，在歐盟CBAM規則中，涉及出口國產品的電力間接排放（範疇二），是無須繳納CBAM憑證的；故該文提及，我國因能源結構導致須繳交高額罰款一事，在歐盟CBAM的機制下，並不會被收取費用。

環境部強調，文章所提我國將因能源結構，導致每年繳交8000億一事，即便以歐盟 CBAM估算，也絕無此事。因此環境部表示，雖歡迎各界針對我國能源轉型、以及碳定價制度進行交流，但相關數據得基於正確的事實基礎，避免以誇大或不實言論，造成社會各界恐慌。

原文出處：快新聞／台灣企業挫勒等？網傳「歐盟明年收碳稅」 環境部親上火線回應了

更多民視新聞報導

持續擾台！中國34機艦、2公務船出海 23架次越中線闖我空域

藍白擬邀賴清德國情報告 蔣萬安跟進喊：本就應說明清楚

中南部注意！今日空氣品質達「橘色警報」 霧霾、境外汙染物南侵

