台灣佛教總會秘書長釋見引出席印度世界佛教高峰論壇並演說

第二屆全球佛教高峰會，釋見引法師（右二）在第五場次論壇中以「佛教僧團動態：其角色、儀軌與修行在佛陀正法中的展現」為題發表演說。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

ＩＢＣ全球佛教聯盟與印度文化部共同主辦的第二屆「全球佛教高峰會」，日前在印度新德里巴拉特會議中心盛大登場，以「集體智慧、共同發聲、相互共存」為主軸，全球八百餘位佛教界領袖、學者與政策制定者齊聚，從佛陀正法的視角探討當代社會所面臨的挑戰。

高峰會共規社會和諧、正命與創業、科學研究與永續生活、佛法教育及僧團制度與實踐等面向五大主題，並同步舉辦佛教聖物與文化展覽，呈現佛教在當代社會與ＡＩ科技發展中的嶄新面貌。

台灣佛教界在本屆高峰會中展現重要能見度，曾任ＩＢＣ全球佛教聯盟共同主席之一的張玉玲博士再度受邀出席；而台灣佛教總會秘書長釋見引法師則首度代表台灣出席高峰論壇，並獲邀於第五場次論壇「佛教僧團動態：其角色、儀軌與修行在佛陀正法中的展現」中發表演說。

該論壇由印度摩訶菩提協會秘書長阿難陀尊者主持，與談者包括尼泊爾禪修大師明就仁波切、寮國僧伽教育體系代理總長兼博士普翁帕瑟．普翁那翁尊者、日本佛教聯盟理事長富岡幸穗法師及台灣佛教總會祕書長釋見引法師。

論壇中，釋見引法師分享台灣尼眾在僧團教育、制度建立與修行實踐上的成功經驗，並由張玉玲博士協助英語即席翻譯，清楚呈現中文原意，現場觀眾給予高度肯定；釋見引法師此次參與高峰論壇，不僅展現台灣佛教尼眾僧團蓬勃發展的成果，也展現積極參與世界佛教體系的努力，讓傳統漢傳佛教尼眾體系跟世界佛教體系有很好的連結。