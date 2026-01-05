台灣作品拚國際！2026台灣國際兒童影展競賽名單出爐

〔記者李紹綾／台北報導〕由公共電視主辦的「2026台灣國際兒童影展」(TICFF)日前釋出國際競賽入圍名單，片單中不乏已經在國際影展斬獲各項大獎的作品而備受討論。今年影展主題為「Tiffi 開箱事務所」，由影展好朋友 Tiffi 擔任所長，帶著大家開箱來自世界各地的神祕包裹，透過影像發現不一樣的生活、文化、故事和感受。本屆TICFF徵件成果豐碩，來自76個國家、共1,406部作品報名參賽，在品質與數量上皆創下紀錄，競爭十分激烈。

策展人郭菀玲表示：「台灣國際兒童影展今年邁入第十二屆，今年以『Tiffi 開箱事務所』為主題，邀請孩子們和影展寶寶Tiffi一同出發，探索影像世界的無限可能。另外在觀摩單元，我們同樣推出了多元豐富的主題，包括強化與音樂相關的影片故事，讓孩子的五感體驗更充實。今年的『小導演大夢想』單元孩子也同樣完成了非常出色的人生第一部作品，值得大小朋友共同欣賞。而在影展期間，也會有二十多位國際創作者與兩位國際評審，到現場和觀眾交流。」

本屆影展為提供更嚴謹的評審制度，首度建立了預審制度，在初審和決審制度之前，讓更多的評審能夠參與把關，篩選出最適合孩子觀賞的精彩作品。預審更邀請金鐘導演王傳宗擔任評審，王傳宗表示：「電影像一扇任意門，推開就能走入不同國度與文化，在電影院裡體驗他人生命裡的酸甜苦辣、喜怒哀樂。這屆兒童影展網羅世界各地的精彩作品，觀影過程中彷彿活過好幾輩子的人生。也期待這份感動能穿過銀幕，接力傳到每一位觀眾的心裡。」

「2026台灣國際兒童影展」(TICFF)國際競賽入選作品涵蓋多元國別與類型，聚焦於廣泛而深刻的兒少議題，展現世界各地的文化與價值風貌。其中不乏曾獲國際重要獎項肯定之佳作，如曾榮獲「2024德國慕尼黑國際兒少影展」最佳節目的《小小世界大驚奇》入圍本屆TICFF「最佳電視／網路系列節目」，曾於安錫國際動畫影展選映的《青春藏了一頭象》入圍「最佳動畫短片」，「最佳動畫長片」更有曾入圍柏林新世代單元的《魔法花園》；台灣作品在本屆國際競賽中同樣展現亮眼成績與創作能量，於紐約國際兒童影展選映的《在雨天跳舞》入圍台灣獎，而曾榮獲第60屆金鐘獎「兒童節目獎」、「節目類剪輯獎」的《歡迎光臨我的牧場》與國際作品一同角逐競賽類「最佳電視／網路系列節目」獎項，再度證明TICFF二十餘年來的專業耕耘，已建立穩固的口碑與公信力。台灣獎入圍作品另有《喔走！48小時》、《妖怪森林》、《原來海上沒有島》。

第12屆台灣國際兒童影展將於3/27(五)至4/3(五)在台北信義威秀影城、美麗華影城盛大舉行，並於2/1(日)開賣影展票券。TICFF台灣國際兒童影展由公共電視自2004年起開始舉辦，是亞洲第一個專為12歲以下兒童所設立的雙年影展，規模堪稱亞洲第一。2026年即將邁入第12屆，未來仍將繼續走下去，持續成為每個孩童人生中，參加的第一個影展，以高額獎金鼓勵全球影像工作者製作富有創意、趣味與多元文化視野的作品。

