台灣作家寫異世界版九子奪嫡 日本改編動畫播出

（中央社記者王寶兒台北6日電）台灣創作者三木奈沙輕小說作品「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」改編動畫今年開播，動畫特展在台北動漫節舉行，三木奈沙於影片中分享作品靈感源自「九子奪嫡」歷史。

三木奈沙自2019年起在網路平台「成為小說家吧」連載「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」，並於同年發行實體書，系列銷售至今熱賣200萬冊。故事描述主角「諾亞」身為皇帝第十三子，天生擁有優秀才能與絕技，憑藉實力與智慧在暗潮洶湧的貴族社會開啟統治。

智寶集團在第14屆台北國際動漫節中舉辦「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」覺醒序章特展，並特別播映三木奈沙專訪影片。三木奈沙在片中分享，故事主角諾亞的角色原型其實就是「九子奪嫡」史中的十三王爺。

三木奈沙於影片中表示，在清朝連續劇中會看見「九子奪嫡」有太子爺、四爺、八爺在爭那把龍椅，後來四爺得到十三王爺相助，登基成為雍正。「我當然也喜歡這個故事，不過我更喜歡的是十三爺這個角色。」當時正嘗試寫作異世界題材的他，便因此融合異世界與「十三爺登基」設定，才有了這部作品。

三木奈沙約在15年前以輕小說「珍愛物語！一覺醒來愛我的妹妹竟然變得比我大」在日本出道，在此之前，他投稿出版社新人賞長達近10年都未曾有好成績，他在影片中透露，「日本集英社想說有個台灣人每年都投稿，這個人蠻有趣的，我們見見看。」因此獲得幸運的出道機會。

身為在日本發展的台灣創作者，三木奈沙認為，若要以做菜比喻，「台灣原味」會是特色優勢但也是課題，比例尤其重要，創作出版是一門生意，買單的是當地人可以接受的口味，他會選擇以2：1比例，協調日本人熟悉元素與台灣原味，如此有特色也較容易被大眾接受。

智寶集團與文策院合資成立翔英融創，此次「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」便是由翔英融創擔綱製作，是其在日本籌組動畫製作委員會擔任「幹事公司」的首部企劃作品，體現台灣企業已具備主導日本動畫產業核心決策的能力。

「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」改編動畫今年於各大平台開播，特展於現場展示原畫與動畫造景外，也設置動畫主角持有的「水之魔劍利維坦」等身比例模型，還原原著中具備強大力量的傳說兵器。

「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」覺醒序章特展現在於台北國際動漫節中展出，展期至9日，地點在南港展覽館一館。（編輯：龍柏安）1150206