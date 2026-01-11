台灣佳能推出Canon imageFORCE智慧複合機

為驅動企業永續標竿，台灣佳能（2374）發表全新Canon imageFORCE智慧複合機，總裁胡大剛表示，Canon期望以AI科技實踐ESG，協助企業在追求效率的同時，也能穩健邁向永續未來。

企業面對混合辦公成形、資安威脅升高，以及效率與永續並進的挑戰，辦公設備的角色也正迎來關鍵轉變，全新商用 imageFORCE智慧複合機系列共有7款，以AI技術為核心，產品線涵蓋C5100彩色系列與6100黑白高速系列。