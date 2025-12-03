「台灣保證實施法案就是畫餅充飢」 邱毅酸：賴清德還是可以吹上天

總統賴清德日前提出未來8年投入1.25兆元的國防特別預算，但昨（2）日在立法院程序委員會被藍白聯手封殺，《財劃法》也暫緩列案。對此，前立委邱毅今（3）日在臉書發文批判，美國就像強勢的詐騙集團，剛好又碰上懦弱無能的賴清德，於是1.25兆購買美國武器的特別預算就冒出來了，逼迫我們無條件接受。

邱毅提出質疑表示，這筆巨款準備買什麼武器？買多少數量？什麼時候交貨？誰來做把關驗收？這些全部都一無所知。賴清德卻逼著朝野立委都同意，反對的就是通共，就是賣台。

廣告 廣告

邱毅痛批，美國就像強勢的詐騙集團，剛好又碰上懦弱無能的總統賴清德（見圖），於是1.25兆購買美國武器的特別預算就冒出來了。（資料照，顏麟宇攝）

川普簽署《台灣保證實施法案》 邱毅：典型畫餅充飢的案子

邱毅認為，賴清德這麽賣力，美國總統川普當然要給些獎勵，所以《台灣保證實施法案》今日就通過了，這種法案就是建議性的法案，沒啥實質功能，賴清德想過境紐約，不行；台灣外長想見美國國務卿盧比歐，也不行；台灣防長想見美國防長赫格塞斯，還是不行，這種法案就是典型畫餅充飢的案子。

邱毅直言，即使這樣，賴清德還是很興奮，因為在台灣可以吹上天，說什麼台美關係升級了，美台關係有機會正常化了。騙人民，就是騙選票，民粹鼓動起來，民調會上升，政權也可以穩定下來。

揭川普兩手策略 邱毅：台灣就是他餐桌上的一道菜

邱毅指出，川普也有自己的想法，這就是他的兩手策略。一邊強調中美關係很重要，他希望改善中美關係，他很重視明年4月的北京行。另一邊又給台灣開了後門，用台灣來制衡中國，說白話就是打台灣牌，增加他對中國的談判籌碼。

邱毅透露，對川普而言，台灣就是他餐桌上的一道菜，終究要被吃掉，被交易掉，被犧牲掉，這就是台灣的命運。

更多風傳媒報導

