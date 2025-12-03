台灣保證實施法案生效 國民黨：有助中華民國利益都歡迎

美國總統川普（Donald John Trump）簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院至少每5年定期檢討對台交往準則，並提出解除不必要、過時限制的具體方案。國民黨發言人牛煦庭對此表示歡迎，強調任何有助於中華民國國家利益的法案通過都樂見其成，只要能促進區域局勢和平穩定都會給予祝福。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞網）

根據新法規定，美國國務院至少每5年須進行一次審查與台灣往來的指引，檢討後90天內須向國會提交更新報告，並重新發布最新指引給美國行政部門。相較於原來的「台灣保證法」僅要求國務院做一次性檢視，新法的定期審查機制被認為有望鬆綁台美官方互動。

廣告 廣告

國民黨立委兼發言人牛煦庭。（資料照／中天新聞）

牛煦庭指出，這個法案的內容宣示性條文比較多，牽涉實質利益的部分比較少，但任何有助於中華民國國家利益的法案通過都表達歡迎。他認為美國是一個非常務實的國家，大家都要順應國際趨勢而為。

針對交流互訪議題，牛煦庭表示，任何交流互訪只要有助於區域局勢的和平與穩定，能夠有助於中華民國國家利益的發展，對於台灣和中華民國來講就是利多，國民黨在這一點上會大方給予祝福。

針對賴清德總統稱九二共識一中原則就是一國兩制的說法，牛煦庭回應，九二共識合於中華民國憲法，一中當然是中華民國，但彼此之間可以在各自表述的空間上找到對話的價值，在這個對話的前提下可以確保區域的和平，也確保經濟民生的穩定。

美國總統川普。（圖／AP）

國民黨文傳會主委吳宗憲也表示，賴清德總統應該把中華民國憲法及增修條文搞清楚，而不是總是覺得不是這樣。他批評賴心中的憲法好像不太像是中華民國憲法，選舉到了又在搞意識形態，應該把問題拉回經濟民生，讓國人過好日子，這才是一個總統該注意到的事情。

延伸閱讀

民進黨徵召劉建國出戰雲林縣長！張嘉郡：「平常心看待」

民進黨選對會拍板 劉建國「二度出戰」參選雲林縣長

嘉義縣長選舉起風了！國民黨「最強奇兵」出現 超狂經歷曝光