台灣保證實施法案生效 林佳龍：未來可在聯邦機關洽公

川普總統2日簽署《台灣保證實施法案》，要求美國國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。對此，外交部長林佳龍表示，台美關係邁進一大步，未來台、美雙方官員可以互相前往聯邦機關洽公、到代表處互動。

林佳龍。(圖/中天新聞)

林佳龍今（3）日前往立法院外交及國防委員進行「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」專報，並備質詢。他在會前受訪時表示，川普正式簽署《台灣保證實施法案》，讓台美關係向前邁進重要一步。他進一步說，針對台美交往準則的調整，未來我方可以到聯邦機關洽公，或到代表處互動，讓台、美彼此可以更完整互動。

林佳龍指出，外交部將持續在台美良好關係的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

川普簽署 《台灣保證實施法案》 。(圖/美聯社)

對於台美關係正常化的進一步發展，外交部也表達肯定與感謝。外交部指出，該法案能夠在美國國會有限的會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化台美關係的強烈支持。

此外，針對台美關稅談判的進展，林佳龍回應，台美關稅談判都很順利，實質內容討論也正在最後總結階段，期待能盡快宣布。

