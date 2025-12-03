台灣保證實施法案 綠委指國際挺台成共識 藍委籲評估安全布局

美國總統川普(Donald Trump)在美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並逐步解除美台官方交流的自我限制。民進黨立委吳思瑤表示此舉顯示美國國會跨黨派挺台已成共識，也反映國際面對中國威權擴張的立場；國民黨立委李彥秀則提醒後續美中關係互動及戰略調整可能影響台灣安全情勢，必須密切觀察。

美國國會日前通過《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，且提出計畫以解除目前仍存在的限制。美國總統川普已正式簽署這項法案。

廣告 廣告

民進黨立委沈伯洋表示，這項法案象徵美國願意制度性鬆綁過往的交流限制，讓台、美在外交與國防合作上更具彈性。他指出，美方過去長期限制與台灣官員、國防與軍事單位的互動，如今將在定期檢視下逐步放寬，這是台灣外交上的「重要勝利」。

民進黨立委吳思瑤也指出，此法案再度展現美國國會跨黨派挺台共識，並反映國際社會面對中國威權擴張的共同立場。她強調，台灣國會也應自我檢視，建立跨黨派的國家安全共識。她說：『(原音)我們看到挺台灣或是抵禦中國威權霸凌這都是世界各國支持台灣現在進行式，而這更是世界各國國會內跨黨派共識。所以挺台灣是各國跨黨派的共識，那為什麼在台灣自己內部在野黨不忠誠？要通過國防預算、要強化國安法案，都是被自己台灣國會內多數黨來加以阻卻、加以阻擋。』

國民黨立委李彥秀則提醒，針對美國對台政策，仍須觀察美國政府的整體戰略，包含川普預計明年訪中及美中關係大架構仍朝正常化方向調整，台灣需謹慎評估後續整體安全布局。她說：『(原音)美中台關係不能只看單一台灣保證實施法案，美中關係大架構朝正常化的方向發展，包括明年川普4月要赴中國做國是訪問，明年川普跟習近平也會有4次會面機會，更讓人擔心的是川普重返白宮後，完全未再動用總統撥款權PDA提供台灣無償軍事支援，與拜登政府最後2年任期19次宣布對台軍援形成鮮明的對比。』

不過，李彥秀肯定《台灣保證實施法案》施行後，台美官員接觸會更為廣泛，也期盼強化對美行政機關軍事、外交、經貿、文化交流的戰略規劃及人才強化，調整工作重點的比重，讓對美工作更全面。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

川普簽署台灣保證實施法案 府：支持更緊密台美關係 別具意義

川普簽署台灣保證落實法案 林佳龍：台美關係邁進一大步

川普簽字 台灣保證實施法案生效 打破美台互動「紅線」