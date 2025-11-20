＂台灣保證實施法案＂解除＂五長華府禁＂？ 林佳龍：沒說不能去
政治中心／綜合報導
美國參議院，昨天（19日）通過「台灣保證實施法案」，要求國務院，每2年檢討並更新與台灣的交往規範，同時解除台美現存往來限制，面對台美關係向前邁進，外交部長林佳龍強調，會持續深化雙方合作，而被問到"五長不能去華府"的限制是否也將解除？林佳龍也澄清，美方沒有說過不能去，若有機會也應該要去！
國內首艘能拖待萬噸以上船隻的救難艦"大武軍艦" 將在11/22首度對外開放（圖／民視新聞）
這艘，十月底才成軍，國內第一艘能拖帶萬噸以上船隻的救難艦"大武軍艦"，首度對外開放。
大武軍艦中校艦長陳建宏：「大武軍艦是國造首艘新型救難艦，除了具有良好的操縱性能，以及拖帶能力之外，更能在海上實施精準定位。」
今年全台唯一營區開放活動，22日將在高雄新濱碼頭登場，不只大武軍艦讓軍事迷期待，一旁的雄風三型飛彈車，更是震撼亮相，國軍不斷強化武器，畢竟連美國會都示警，中國時間表，恐怕訂在2027年、中國解放軍建軍100周年，做好攻台準備。
外交部長林佳龍：「台灣當然要做好中共犯台的自我防衛，也要結合友邦一起來因應，不恃敵之不來，恃我有以待之。」
今年全台唯一營區開放活動 11/22將在高雄新濱碼頭登場（圖／民視新聞）
中國文攻武嚇，屢屢出現反效果，甚至成了台灣外交突破推手，繼美國眾議院之後，參議院在台灣時間19日，也通過"台灣保證實施法"，解除台美現存交往限制。
外交部長林佳龍：「我們也會建立在既有基礎上，來深化台美交流跟合作，特別是在，安全經濟科技跟文化各方面。」
這項法案，等於打破台美斷交來，美方外交、軍事、官員與台灣官員互動紅線，尤其最受矚目的，就是台灣"五長"未來能否順利到訪華府？
立委（國）賴士葆vs.外交部長林佳龍：「沒有說不能去啊，（那現在這個法通過之後），（是不是可以去了？），該去的時候我就會去啊，（所以現在你都不該去是不是？），有一些外交的事情，我也不方便在這裡講太細，有機會當然是應該要去啊，（還沒開始規劃？），現在飛機很方便啊。」
美國眾議院今年五月通過＂台灣保證實施法＂ 11月參議院也通過法案（圖／民視新聞）
外交部長林佳龍，樂見台美關係進展，但對於"五長"不得訪華府的潛規則，他澄清沒有這說法，其實早在2023年，時任外交部長吳釗燮，曾打破傳聞，成為台美斷交後，首位踏入華府的台灣外長，現在台美關係是否能更進一步？就等美國總統川普何時簽署。
原文出處：「台灣保證實施法案」解除「五長華府禁」？ 林佳龍：沒說不能去
