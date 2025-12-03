《台灣保證實施法案》關係到什麼？ 林佳龍：有助洽公與代表處互動

《台灣保證實施法案》關係到台美什麼？ 外交部長林佳龍今日在立院進一步說明，有助於洽公與代表處互動。（劉宇捷攝）

美國總統川普昨（2）日簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更新與台灣往來相關規範，以助於台美關係的深化進展。對此，外交部長林佳龍今日在立法院說明，法案是川普政府第一份通過的友台法案，法案對雙方面的交往可以有更完整的互動，包括到聯邦機關洽公或到代表處互動。

立法院外交及國防委員會明將日邀請外交部長林佳龍、國安局蔡明彥針對「美中領導人再次通聯後對國際秩序及區域情勢發展」進行專案報告，並備質詢；會前林佳龍也接受媒體聯訪說明有關川普昨（2）日最新簽署《台灣保證實施法案》。

廣告 廣告

外界關注《台灣保證實施法案》是否有助解除台美交往的限制，進而讓相關部長有望前往華府？對此，林佳龍回應，對於《台灣保證實施法案》川普總統正式簽署，是台美關係邁向前一大步，對於雙方面的交往準則，可以彼此更完整互動，包括到聯邦機關洽公或到代表處互動，包括台美關係正常化的近一步發展，我們表示肯定與感謝。

林佳龍在後續的質詢中也強調，川普簽署《台灣保證實施法案》是澄清台美關係穩定的重要一步，也是川普政府第一份通過的友台法案；這對先期質疑台美關係的論述，是不攻自破。新法案是以《台灣關係法》為基礎，也代表台美關係的穩健發展，特別是針對台美交往準則鬆綁，也算是定期的更新互動準則。

根據稍早的資訊，《台灣保證實施法案》是由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）於今年2月提出，要求國務院定期檢視、更新與台灣往來相關規範，並且就美台往來仍存在的限制提出改善計畫。法案於5月經眾議院通過，11日18日於參議院通過，送交川普簽字。

【看原文連結】