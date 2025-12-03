《台灣保證實施法》川普簽了！台美互動將打破40年「紅線」 能否順勢衝破國內朝野僵局？

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導

台美關係進入新紀元！美國總統川普昨正式簽署《台灣保證實施法》，是繼 2020 年《台灣保證法》後的重大修法突破。在新法架構下，將使美國各級機構在與台灣互動時更有明確依據，無論是軍事合作、科技交流或產業鏈整合，都能在法律框架下推進，而且將台美官員交流限制加以鬆綁、同時將台美關係法制化。然而，總統賴清德日前提出的1.25兆「台灣之盾」特別條例卻在週二時被在野黨擋下，審查進度目前遭國會擱置；隨著台美關係有明確進展、台灣內部的政治僵局是否產生化學變化、也隨著美國打破紅線而化解？將是未來觀察重點。

川普簽署的新法被解讀是將美台外交40年紅線全面打破，新法要求美國國務院定期檢視並更新與台灣往來的指導方針。（圖／翻攝臉書Donald J. Trump）

當台美關係進入法制化、當外部盟友在推動台美關係深化時，台灣是否也應該以更高的政治成熟度，處理自己對國家安全的討論？還是仍要停留在內鬥與算計，連國防預算都拿來當攻防籌碼？這正是當前政治最大的矛盾。

川普簽署的新法被解讀是將美台外交40年紅線全面打破，新法要求美國國務院定期檢視並更新與台灣往來的指導方針，將原本一次性的檢視改為「不低於每五年一次」的制度化機制，並要求相關指導方針現代化，使各級聯邦機構在與台灣互動時更有法律依據。意味著未來美國在外交、國防、科技、產業等領域與台灣的交流，將更公開、更透明、更具制度保障。

台灣保證法新制將美台互動由「偶發性」轉為「常態性」。過去美台之間的軍售、官員互訪或產業合作，往往受到政治氛圍或行政上的限制，缺乏制度化保障；例如在台美斷交後，國務院訂下許多與台灣官員互動的限制，這次法案核心就在於解除限制，讓台美能更自然交流對話。

美方釋放出明確政治訊號，不再將台灣視為「模糊支持」的對象，而是透過制度化方式，確保台灣在美國外交與安全政策中的位置，更關鍵的是避免因政黨輪替或政策變動而中斷，對台灣而言，無非是在地緣政治競爭中獲得更強的安全後盾。

外交部長林佳龍3日進一步指出，《台灣保證實施法案》是川普政府簽署第一份通過的友台法案，因此「疑美論」不攻自破。（圖／翻攝林佳龍臉書）

外交部長林佳龍3日進一步指出，《台灣保證實施法案》是川普政府簽署第一份通過的友台法案，因此「疑美論」不攻自破，軍售案也是如此，顯示台美關係穩健發展，美方以實際行動證實台美堅實的夥伴關係。

然而，國際舞台的突破與台灣內部政治的僵局形成鮮明對比，就在新法簽署前夕，總統賴清德宣布8年1兆2500億元的國防特別預算，企圖強化防衛韌性與不對稱戰力，並重押美國合作。但這筆1.25兆的特別條例在立法院程序委員會遭到國民黨與民眾黨聯手封殺，無法進入院會議程。

在野黨的封殺理由直指條例內容過於簡略，難以檢視龐大金額的合理性；在野陣營更要求賴總統親赴立法院國情報告，即席進行問答，以確保軍購與資金分配透明，這筆鉅額的特別條例因而遭國會擱置。在野黨封殺預算的理由並非全無道理，台灣過去的確存在預算浮濫、執行延宕、監督不力等問題，而且先前採購的國防武器，就出現到貨延宕的問題。

從蔡英文到賴清德，民進黨已決心押寶美國，如今隨著兩岸關係緊張、日本首相高市早苗率先喊出「台灣有事」向美靠攏，川普更為《台灣保證實施法》簽字，在國防戰略上「同盟」的氛圍逐漸清晰。國會雖站在監督角色，但在台美關係制度化的背景下，是否會讓社會輿論解讀為阻礙國防軍備，使在野黨的監督正當性遭質疑？反倒落得「師出無門」的局面？

賴總統拋出「台灣之盾」的1.25兆特別條例時，國民黨主席鄭麗文怒嗆引戰、玩火。（圖／總統府）

相對於之前賴總統拋出「台灣之盾」的1.25兆特別條例時，國民黨主席鄭麗文怒嗆引戰、玩火，更質疑是拿台灣人的身家財產、下一代子孫的性命任意豪賭；川普簽署新法後，國民黨發言人牛煦庭3日對此低調回應，認為有助於中華民國國家利益的發展，對於台灣、中華民國來講就是利多，國民黨會大方給予祝福。

民眾黨則抱持保留立場，認為雖然此舉開啟制度之門，卻不代表華府會立即跨出實質一步，川普政府是否真正運用這些工具，仍然取決於美中關係的利益盤算，特別是為了不破壞未來可能的「川習會」氣氛，政府必須以更務實的外交判斷，密切觀察接下來美中互動，掌握這場正在形成中的動態關係。民眾黨直言，台灣應該積極扮演區域和平穩定的平衡點，而非淪為被動的交易棋子。

在地緣政治劇烈變動的今天，《台灣保證實施法》明確標示著台美關係的深化，甚至可能為印太戰略重新定調；然而國際的肯定不會自動帶來國內的團結，台灣必須面對的最大挑戰，是如何在民主社會內凝聚對國家安全的基本共識。

川普簽署《台灣保證實施法》或許也能視作美國對台灣的一項提醒：外部同盟陣線逐漸形成，內部朝野僵局何時能止戰？世界局勢瞬息萬變，台灣的命運恐怕已非台灣可自己決定，內部仍需攜手先找出讓台灣更安全的方向，才能讓台灣在新的國際秩序中站得更穩，走得更遠。

